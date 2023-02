Veliko interesovanje za Nektar OK Fest 2023

Među najvjernijom festivalskom publikom širom regije, vlada veliko interesovanje za ovogodišnje, deveto po redu izdanje Nektar OK Festa 2023, koje će se ove godine održati 14/15/16 jula na jednoj od najljepših festivalskih lokacija u Evropi – Nacionalnom parku Sutjeska.

Samo nekoliko sati od početka prodaje festivalskih paketa, rasprodati su paketi boravka u smještajnim objektima unutar festivalske zone. Broj smještajnih kapaciteta u hotelu i apartmanima JU NP Sutjeska je ograničen, i interesovanje publike za boravak u istima tokom trajanja Nektar OK Festa, odavno prevazilazi raspoložive kapacitete. Kada bismo u ponudi imali trostruko već broj smještaja ovog tipa, isti bi takođe bili popunjeni u rekordnom roku, stoga se nadamo da će u periodu koji je pred nama, objekti NP Sutjeska biti bogatiji za nove smještajne jedinice.

Osim u smještajnim objektima, veliko interesovanje vlada i za boravak u festivalskom kampu, koji svake godine broji sve veći broj posjetilaca. Za manje od 24h rasprodati su paketi boravka u OK kampu, koji su u ograničenim količinama bili dostupni u okviru EXTRA PONUDE po posebnim cijenama. Paket OK kamp koji podrazumjeva trodnevni boravak u kampu i ulaznicu za festival po novim cijenama, i dalje je dostupan putem prodajnog Sistema GIGSTIX u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, kao i na njihovim prodajnim mjestima širom regije.

Više o festivalskim paketima saznajte na www.okfest.net/#booking

Iako još uvijek nije objavljena ovogodišnja lista izvođača koji će zagrijati atmosferu na Tjentištu od 14. do 16. jula, oni najvjerniji OKfestovci bukiraju svoje mjesto na vrijeme i potvrđuju još jednom da je Nektar OK Fest više od muzičkog programa. Nektar OK Fest na jedninstvenoj lokaciji kakva je NP Sutjeska mjesto je ljubavi, osmjeha, pozitivne energije i sjajne atmosfere.