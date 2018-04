Veliko interesovanje za boravak u OK kampu

Iako je do početka Nektar OK Festa na Tjentištu ostalo nešto više od tri mjeseca interesovanje publike, a posebno one najvjernije, OK kampera, ne jenjava.

Veliko interesovanje za 5. po redu Nektar OK Fest vlada u cijelom regionu, a već u prvih mjesec dana tokom trajanja SUPER i EKSTRA ponude za boravak u festivalskom kampu mnogobrojna publika je osigurala svoje mjesto.

Paketi za boravak u OK kampu i dalje su u ponudi svima onima koji žele da se 06/07/08 jula fenomenalno provedu na Tjentištu uz najveće zvijezde svjetske i regionalne muzičke scene.

Od 01. aprila kamp paketi dostupni su po novim cijenam i to OK kamp paket koji podrazumjeva trodnevni boravak u festivalskom kampu uz mogućnost prisustva svim koncertima koji će se realizovati na 3 stage po cijeni od 35 KM, a ako tome još dodamo i uslugu prevoza iz nekih od većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad dobijamo ponudu paketa III po cijeni od 70 KM po osobi.

Paket OK kamp za sve zainteresovane biće dostupan i na licu mjesta, na recepciji OK kampa na Tjentištu po tada važećim cijenama.

Nektar OK Fest ove godine na Tjentište dovodi zvijezde svjetske i regionalne muzičke scene koji će u magičnom i jedinstvenom ambijentu NP Sutjeska publici priuštiti provod za pamćenje. U večernjim časovima na Jägermeister main stageu za atmosferu su zaduženi: Stereo MC’s - Rudimental DJ set - Gibonni - Kiril Djaikovski - Hladno pivo - Jinx - Letu Štuke - S.A.R.S. – Elemental . Kako zabave ne bi nedostajalo ni tokom dana pobrinuće se izvođači na OK stageu na kojem nastupaju: Laka - Zemlja gruva - Atheist rap - Obojeni program - Orthodox Celts - Ritam nereda.