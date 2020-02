Veliko interesovanje za ovogodišnji Nektar OK Fest 2020

Euforija za ovogodišnji sedmi po redu Nektar OK Fest, koji će se za nešto više od četiri mjeseca održati u NP Sutjeska, lagano počinje.

Najvjerniji festivalski fanovi već su osigurali svoje mjesto u smještajnim kapacitetima na Tjentištu i sa nestrpljenjem očekuju objavu prvih imena izvođača i bendova koji će 17/18/19 jula biti zaduženi za još jednu nezaboravnu OK zabavu.

Organizatori su i ove godine spremili posebnu OK EXTRA PONUDU koja važi od 12. februara, gdje svi zainteresovani po extra cijenama mogu da ugrabe jedan od ponuđenih OK paketa i osiguraju sebi boravak u NP Sutjeska za vrijeme trajanja Nektar OK Festa 2020.

I ove godine najveće interesovanje vlada za boravak u smještajnim kapacitetima na Tjentištu, pa su tako paketi koji podrazumjevaju hotelski smještaj razgrabljeni za samo dva sata od početka prodaje.

Ništa manje interesovanje vlada i za OK kamp za koji mnogi kažu da je mjesto najbolje zabave na festivalu. U ponudi su Paket III koji podrazumjeva trodnevni boravak u OK kampu, festivalsku ulaznicu i organizovani prevoz iz većih gradskih centara u BiH, te paket OK kamp u okviru kojeg je obezbjeđen boravak u kampu i festivalska ulaznica. Ograničeni broj ovih paketa i dalje je dostupan u okviru OK EXTRA PONUDE. Za sve ljubitelje prirode, kampovanja i dobre muzike OK kamp i ove godine otvaramo dan ranije, tj. 16. jula.

Sve informacije o cijenama paketa i načinu kupovine, te kontaktima možete pronaći na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net/#booking. Od ove godine kupovina paketa OK kamp (boravak u kampu + festivalska ulaznica) moguća je samo preko prodajnih sistema kupikartu.ba i Gigstix , kao i na samom festivalu, na recepciji OK kampa.