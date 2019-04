Veliko iznenađenje za fanove pokojnog muzičara

Album sa do sada neobjavljenim demo snimcima kultnog britanskog muzičara Dejvida Bouvija, pod nazivom "Spying through a keyhole", izdat je povodom 50 godina od izlaska albuma "Space Oddity", javila je agencija Frans pres.

U novom izdanju ima devet do sad neobjavljenih demo snimaka, među kojima je pjesma "Love All Around".

Ti snimci objašnjavaju kako je tada mladi Bouvi prešao od kompozitora folk popa u "svemirsku bizarnost" (Space Oddity), što predstavlja najavu njegovog predstojećeg umjetničkog neogračenog talenta.

Bouvi je dao naziv albumu "Space Oddity" 1969. aludirajući na film reditelja Stenlija Kjubrika "2001: Odiseja u svemiru", ostvarenje koje je tada 22-godišnji muzičar gledao nekoliko puta u bioskopu.

Muzičar je pjesmu "Space Oddity" iz istoimenog albuma izdao 11. jula 1969. godine, devet dana nakon prvih koraka Nila Armstronga po Mjesecu.

Tema svemira biće kasnije prisutna u Bouvijevom opusu u pjesmama "Life on Mars" (1971) ili "Starman" (1972).

Bouvi, koji se smatra jednim od najuticajnijih umjetnika u posljednjih 50 godina, preminuo je 10. januara 2016. u 70. godini, dva dana nakon objavljivanja albuma "Black star", koji je izdat na njegov rodjendan, 8. januara te iste godine.