Veruda za "Nezavisne": Na putu do kvaliteta nema prečica

Saša Veruda, gitarista legendarnog pank benda "KUD Idijoti", nastupiće sutra u banjalučkom "City pubu" sa svojim novim bendom "Saša 21". Bend će pred Banjalučanima promovisati novi album, koji nastavlja da prenosi energiju koju su stvarali legendarni "KUD Idijoti". Sa sastavom "Saša 21" će nastupiti i banjalučki bend "Subversion".

U intervjuu za "Nezavisne" Saša Veruda govori o najavljenom nastupu, pripremama novog autorskog materijala i položaju današnje pank scene.

NN: Šta planirate da predstavite banjalučkoj publici na najavljenom nastupu?

VERUDA: Mi smo bend sa jednim objavljenim albumom i spremljenim pjesmama za snimanje sljedećeg, tako da je naš nastup kombinacija i izbor najboljih materijala sa dvije ploče. Još smo relativno nepoznati, ali na koncertima se postiže odlična atmosfera. Valjda su pjesme dobre i čini mi se da ljudi to prepoznaju. Bome se na kraju i zapjeva.

NN: Kako ste došli na ideju za pokretanje ovog benda?

VERUDA: To sam ja startao kao solo projekt, ali malo-pomalo i prerasli smo u pravi bend. Saša je moje pravo ime, a broj 21 ima razne konotacije, između ostalog, npr. centimetri. Stilski smo sami sebe definirali kao bugi pank rok i mislim da je to i najtočniji opis ovoga što sviramo. Mi smo pioniri toga žanra, sami smo to kreirali i koliko ja znam na domaćoj sceni nema sličnog a kamoli istog benda. Mi smo unikat. Znam da zvuči nevjerojatno, kao - 21. stoljeće je, ima na stotine bendova, šta ovaj Veruda priča, ma kakva originalnost, gdje mu je to - međutim ako poslušate naš koncert sve to vam zvuči poznato. Na kraju zaključite da nas ne možete ni sa kime usporediti. Ovo je obrazac mišljenja koji čujem od većine posjetitelja naših koncerata.

NN: Primjetno je da je zvuk gitare naslijeđen od "KUD Idijota" i da sve nekako slično zvuči, a pritom i potpuno različito?

VERUDA: Ne bježim od činjenice da sam nekada svirao u bendu "KUD Idijoti". Međutim, "Saša 21" je novi bend. Novi personal, nove pjesme. Koristim istu gitaru i isto pojačalo kao i nekad pa je tu sličnost u zvuku. No, sve ostalo je drugačije. Kao što stolar u svom radu koristi uvijek isti cirkular, frezu, blanju, ali pri tome stvara različite proizvode, stol, stolicu, vrata, prozore. Tako je i s nama, uprkos mom "istom" zvuku gitare "Saša 21" je različit bend od "KUD Idijota". To uopće ne treba ni komparirati.

NN: Kakve su bile reakcije na vašu prvu ploču?

VERUDA: Reakcije su bile dobre, ploča je uglavnom dobila visoke ocjene. To nije sporno. Međutim, njen muzički domet je mali, u smislu populariziranja pjesama benda. Štampan je samo vinil, 500 primjeraka, tako da većina ljudi ni nema priliku preslušati taj materijal.

NN: Možete li povući paralelu između onog vremena kada su "KUD Idijoti" svirali, i današnjeg vremena. Koje su to stvari koje su se promijenile, a koje su ostale iste u novom digitalnom vremenu?

VERUDA: Prvo, odgovorno tvrdim da je onaj period socijalizma u okviru kojega smo mi djelovali bio zdravije ekonomski postavljen nego ovaj predatorski kapitalizam kojeg imamo danas. A kapitalizam je kao neko zdravo tržišno natjecanje. Ovo što mi imamo danas su najdirektnije odvratne posljedice dešavanja od '91. pa naovamo. Serija promašaja, suludih poteza i egoističnih ponašanja dovela je do ove situacije, mogli bismo danima o tome. To i nema puno veze sa samom digitalizacijom, i ta domena može biti fer uređena, ali nije. Kao što mnogo toga kod nas nije fer uređeno. U svakom slučaju, i u ono i u ovo doba jedan princip je isti: ne sve, ali puno toga, čak najviše toga ovisi o vama. Stoji da mlad kreativac, izvođač, tko god, mora uložiti puno napora da bi se dokazao, razvio, uspio. E sad, da li će analognim ili digitalnim putem - manje je bitno, ali raditi se mora. Usput mu karma, tj. sudbina s vremena na vrijeme mogu malo i pomoći, no najveći dio posla je na čovjeku. Nema prečica. Naravno, uvijek ima veze sa sistemom i okruženjem u kojem se radi, ali dugoročno, kvalitet i visoke vrijednosti isplivaju.

NN: Kakvi su vam planovi po pitanju novog autorskog materijala?

VERUDA: Mi početkom godine ulazimo u studio, počinjemo snimati novi, drugi album. Ovoga puta smo fokusirani na CD kao osnovni nosač zvuka. To znači da će materijal biti dostupan i za digitalno skidanje, cilj nam je da muzički domet i efekt budu veći i da pjesme postanu poznatije. Naravno, nikome na silu ne možete utuviti u glavu da vas sluša ako mu je to bezveze, ali na nama je da ponudimo. Stilski, još je više bugi elemenata u novim pjesmama i tek s ovim novim albumom bend se zapravo profilirao. Naš razvoj je postepen i vrlo spor, ali ide. Sve više smo u kontaktu s ljudima u inozemstvu pa se nadamo i povećanom broju koncerata vani.

A evo nas drugi puta u Banjaluci, zajednički nastup sa kolegama iz "Subversion" benda. Nadam se da to neće biti samo repriza one prve odlične večeri iz aprila, nego da će biti još bolje.

Koncert

Koncert benda "Saša 21", koji će se održati u "City pubu" u Banjaluci, počinje u 21.30. Ulaznice po cijeni od pet KM se mogu nabaviti u "Urban šopu" i na ulazu u "City pub".