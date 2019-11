"Veruj mi" - novi spot grupe S.A.R.S.

Audio verzija pesme „Veruj mi“ na „You Tube“ već ima skoro 850.000 pregleda, a grupa S.A.R.S. objavila je i spot za ovu pjesmu.

„Pjesma je tokom ljeta postala veliki hit i publika je pjeva zajedno sa nama na koncertima, zato smo odlučili da snimimo i spot koji će na najbolji način prenijeti osnovnu poruku pesme - potrebna nam je samo iskrena ljubav i sve ostale stvari su nebitne naspram nje“, rekao je Žarko Kovačević Žare.

Spot je režirao američki reditelj Mark Nava, na osnovu čije ideje je i snimljen.

„U spotu se ne pojavljuju članovi benda, već smo prepustili da ovu ljubavnu priču ispričaju oni koji je najiskrenije i bezrezervno pružaju, a to su djeca. Naši mali glumci su to odlično uradili“, dodaje Žare i kaže da je on komponovao pjesmu, a tekst je napisao sa svojim bratom Draganom.

„Ova pjesma, kao i cijeli novi album Glava, je rezultat timskog rada cijelog benda, koji pjesmama daje konačan oblik. Dosta nam je pomogao i naš bivši saksofonista/trombonista Petar Milanović, koji je i producent novog albuma, a u planu je ekranizacija još nekih pjesama sa novog albuma. Najbitnije je da su pjesme dobre, a spot je tu samo da začini cijelu priču“, rekao je Žare.

Na sedmom po redu studijskom albumu Glava nalazi se osam novih i tri pjesme koje su objavljene kao singlovi Živim na Balkanu, Teško je i Ljubav umire.

Pjesme koje odslikavaju trenutna razmišljanja i turbulentna emotivna stanja kroz koja su prolazili u prethodnom periodu.

Grupa S.A.R.S. je već godinama neprikosnovena regionalna koncertna atrakcija i jedan je od vodećih srpskih bendova po broju nastupa u Evropi i to ne samo na festivalima, već i kada su u pitanju samostalni koncerti.

Ovog ljeta su pored brojnih nastupa na festivalima, održali i velike solističke koncerte u Bugarskoj, Češkoj i Rumuniji.

Njihovu karijeru su obilježile pjesme Buđav lebac, Perspektiva i Lutka, a u niz najvećih hitova će se svakako upisati i pesma Veruj mi.