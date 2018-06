Vesna Pisarović i Džez trio u Banskom dvoru

BANJALUKA - Koncert pod nazivom "Naša velika eks-ju pjesmarica" biće održan 1. jula s početkom u 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor u izvođenju Vesne Pisarović i Džez tria, koji čine Zeno de Rosi, Đorđo Pakori i Romano Todesko. Pisarovićeva je nekad bila pop pjevačica, sve dok se nije susrela s muzikom Pitera Brokmana, koja ju je usmjerila na odvažne puteve svijetom džeza.

"Naša velika pjesmarica" novi je plod njenog velikog zaokreta, ali i jedan intiman osvrt na vlastito pop iskustvo. Uz ironičnu referencu na "The Great American Songbook", ovaj album pruža sasvim originalan osvrt na bivšu jugoslovensku muzičku scenu od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog vijeka, ne uz nostalgičnu čežnju, već uz pokušaj kreativnog odnosa prema prošlosti. Srceparajuće balade u big-bend aranžmanima i laki evrovizijski hitovi, francuske šansone i italijanski šlageri u prepjevima, tvist melodije i pastoralne rok scene, sfing plesnjaci i neizbježni južnoamerički ritmovi Mediterana - Vesna Pisarović i njeni muzički partneri sve to podliježu minucioznom postupku dekonstrukcije, uz sasvim ekscentričnu muzičku montažu.

"Pjesmarica" donosi svima znane melodije "Indeksa", Arsena Dedića, Tereze Kesovije, Dalibora Bruna, Beti Jurković, Bisere Veletanlić, kao i mnogih drugih - ali one u džez aranžmanu više nisu stvar zabavne muzike, već su osnove i predlošci za improvizaciju i eksperimenti. Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Banskog dvora po cijeni od sedam KM.