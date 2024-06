Veteran kantri muzike preminuo u 79. godini

​Veteran kantri muzike Kinki Fridman preminuo je u 79. godini.

Fridmanova smrt objavljena je juče (27. juna) putem njegovih naloga na društvenim mrežama.

U objavi je pisalo: "Kinki Friedman je stao na dugu na svom voljenom 'Echo Hillu' okružen porodicom i prijateljima. Kinkster je pretrpio ogromnu bol i nezamisliv gubitak posljednjih godina, ali nikada nije izgubio svoj borbeni duh i brzu pamet. Kinki će živjeti dok mu se čitaju knjige i pjevaju njegove pjesme.”

Rođen kao Ričard Samet Friedman, odgajali su ga jevrejski roditelji u Čikagu prije nego što se porodica preselila u Teksas kada je on bio mlad.

Fridman je formirao svoju prvu grupu dok je diplomirao psihologiju na Univerzitetu Teksas. Bend, nazvan King Arthur & The Carrots, bili su surf-rok parodijska grupa koja mu je donijela nadimak Kinki, prenosi "NMA".

Kinky Friedman stepped on a rainbow at his beloved Echo Hill surrounded by family & friends. Kinkster endured tremendous pain & unthinkable loss in recent years but he never lost his fighting spirit and quick wit. Kinky will live on as his books are read and his songs are sung. pic.twitter.com/sIXnoglSby