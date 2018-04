Vikend bez najave objavio novi album

Dvadesetosmogodišnji muzičar Vikend objavio je novi album pod nazivom "My Dear Melancholy".

Šest novih pjesama možete da preslušate na Youtubeu ili na striming servisu "Spotify".

Album je objavljen u petak prepodne i to je njegovo prvo studijsko izdanje nakon uspješnog albuma "Starboy" iz 2016. godine.

Mnogi su komentarisali kako se pjevač vratio svojim r'n'b korijenima i kako zvuči više kao "onaj stari" Vikend.

Na "My Dear Melancholy" nalaze se dvije saradnje s Gezafelštajnom, a od producenata našli su se Gaj-Manuel de Homem-Kristo iz Daft Panka, Skrileks, Frenk Djuks, Majk Vil Mejd-It, Daheala, Cirkut i Marz.

Fanovi su već zaključili da je bar jedna od pjesama napisana za njegovu sad već bivšu djevojku Selenu Gomez.

Naime, u "Call Out My Name", Vikend pjeva: "Skoro sam odsjekao dio sebe za tvoj život", što su mnogi shvatili kao referencu na Selenino presađivanje bubrega.

Organ joj je na kraju donirala prijateljica Fransija Raisa.

I druge pjesme su posvećene bivšim vezama, pa je vjerovatno da se Vikend nakon raskida sa Selenom zatvorio u studio.

(B92)