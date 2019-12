Više od pola miliona glasova za MAC nominacije u prvih pet dana

Nije prošlo ni nedjelju dana od kada je objavljeno glasanje za MAC nominacije, a pristiglo je već više od pola miliona online glasova!

Preko 600 nominacija raspoređeno je u 17 kategorija za glasanje na sajtu musicawardsceremony.com a u prvom krugu glasanja koji traje do 11. januara, svaki glasač ima pravo na 10 online glasova po kategoriji. Numere su nominovale radio stanice iz regiona, a u nominacijama su se našle pop i rok numere, narodne pjesme, hip-hop i trep numere izvođača iz 6 zemalja učesnica.

Tokom glasanja na prvom MAC-u, ukupno je pristiglo više od million glasova ne samo iz zemalja regiona nego i sa drugih kontinenata, a dio prihoda od SMS glasova i ulaznica organizatori Skymusic i CEBEF su preusmjerili UNICEF-u, koji je sredstva namijenio programu za adolescente i mlade.

“UNICEF razvija program za adolescente i mlade, koji je je usmjeren na to da se poboljšaju mogućnosti za učešće mladih i za sticanje veština značajnih za njihovu budućnost. Program ima poseban fokus na one koji su u najvećoj opasnosti da budu isključeni, uključujući djevojčice, najsiromašnije, osobe sa invaliditetom, mlade ljude u pokretu i one koji su pogođeni sukobima i prirodnim katastrofama.” izjavila je Vesna Savić Đukić iz ove organizacije.

Poruka koju je MAC nosio nije bila samo muzička. Slojevitost manifestacije ogledala se i u porukama mira, solidarnosti, borbe protiv rasizma i nasilja, koje su voditelji MAC-a prenosili tokom trajanja čitave manifestacije.

“Raduje nas činjenica da su sredstva od MAC-a preusmerena adolescentima. Mislim da je u njihovom uzrastu jako važno da usvoje sve te poruke, a najveće regionalne muzičke zvezde koje su nastupile i koje su nagrađene na MAC-u su mahom njihovi idoli,” rekao je Milenko Škarić, vlasnik Skymusic-a u čijoj je organizaciji održan Music Awards Ceremony.

I ove godine MAC će imati humanitarni aspekt, jer organizatori deo svog prihoda od ulaznica izdvajaju u humanitarne svrhe, a uz to je kreiran i online MAC shop https://skycom.rs/special--mac-shop u kome ljudi dobre volje mogu kupiti MAC majice, a sav prihod od prodaje majica Skymusic izdvaja u humanitarne svrhe.

MAC 2020 biće još glamurozniji od prethodnog, uz najmoderniju svetsku produkciju i nastupe najvećih regionalnih zvezda, od kojih je za sada potvrđena Nina Badrić. Karte za događaj mogu se nabaviti na tickets.rs.