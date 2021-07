Višeslav Hrga povodom "Busije" za Nezavisne: Dođite u miru ili ostanite kod kuće

Višeslav Hrga zvani Pop, predsjednik "Headstone MC", bajkerskog kluba iz Livna, suorganizator je rok festivala "Busija", čije će treće izdanje biti održano u vikendu pred nama u prelijepoj prirodi Glamoča.

Busija je inače sportsko-rekreativna zona, a sami koncerti biće održani na lokaciji okruženoj visokom šumom, između istoimenog jezera (kilometar i po od centra) i centra Glamoča.

U petak, 30. jula, nastupiće bendovi "4 hombers & flowery", "Matori bend", a kao zvijezde večeri na sceni će se pojaviti Goran Bare i "Majke".

U subotu, 31. jula, zvijezde večeri biće "Let 3", a sviraće još "Stringsi acoustic orchestra" i R.O.S.T. Ulaz na obje večeri za sve posjetioce i kampere biće besplatan, a više o svemu uoči samog festivala Višeslav Hrga govorio je za "Nezavisne".

NN: Recite nam nešto više o festivalu... Kako ste došli na ideju za organizaciju jednog muzičkog događaja u Busiji i kakve su vam sve prepreke stajale na putu do sada već trećeg izdanja festivala?

HRGA: Iako je ovo treće izdanje festivala, prije četiri godine grupa entuzijasta iz Glamoča je odlučila da bi trebalo nešto napraviti. Nažalost, to je kraj u kojem se ne događa ništa ili se događa izuzetno malo. Krenulo se ni iz čega, sa manje poznatim bendovima do kojih se moglo doći. Glavni inicijator u svemu tome je bio Davor Marinčić Masa, inače moj veliki prijatelj već dugi niz godina. Prve godine smo mi bili podrška, u smislu da smo došli podržati festival kao gosti. Radilo se o nečemu što je za prvi pokušaj bilo više nego dobro. To je bilo 2018. Sljedeća godina je bila još bolja. Još veći odaziv, pojedini ljudi su znali za festival, već su se i sami počeli javljati određeni bendovi. Mi kao klub još nismo bili uključeni u samu organizaciju festivala, ali je Davor insistirao na tome da ubuduće želi da budemo suorganizatori. Tako smo se ove godine uključili i mi. Trebalo je da budemo suorganizatori i prošle godine, ali tada nije bilo ništa zbog svima poznate situacije.

NN: Ipak, ove godine mnoge stvari su Vam išle naruku?

HRGA: Ove godine je isto bilo neizvjesno. Odluka je donesena krajem šestog mjeseca da ćemo ipak organizirati festival jer je situacija postajala povoljnija. Počeli su se događati festivali i razne kulturne manifestacije. Onda je došlo do novog elementa. Trebalo je dogovoriti bendove i svu ostalu logistiku, a imali smo malo više od 20 dana. Stupili smo u kontakt sa "Let 3" i "Majkama", i tu smo imali puno sreće. Jedini njihovi slobodni termini bili su onda kada i nama odgovara i kada će nastupiti kod nas. Tu nas je zaista sreća poslužila. Uspjeli smo dogovoriti sa Goranom Baretom i "Majkama" za petak, a sa grupom "Let 3" za subotu. Potom smo tražili i druge bendove. Naravno, sve su to kvalitetni bendovi, iako ne toliko poznati široj javnosti. Ideja je bila i ostala da je to rok festival na kojem mi želimo da uvijek bude ulaz slobodan, kako bi ljudi došli da se tu zabave, da im bude dobro, da čuju dobru muziku i, na kraju krajeva, nadam se da će svi sa svojim pozitivnim iskustvima širiti dobar glas o "Busiji" i da će "Busija" postati prepoznatljiv festival na rok sceni.

NN: Goran Bare je rekao da će ako treba preletjeti preko granice u slučaju problema zbog dobro poznate situacije, zbog koje, na kraju krajeva, i nije bilo muzičkih festivala prošle godine. Mislite li da su zbog prošlogodišnjih zabrana ljudi više željni ovakvih susreta i koliko očekujete kampera i publike u ova dva dana festivala?

HRGA: Sigurno da je prošlogodišnja situacija, koja se dobrim dijelom protegla i na ovu godinu, utjecala na to da su ljudi željni ovakvih događanja i da su jedva čekali. Na kraju krajeva, dva glavna benda koja nastupaju su u nekakvom regionalnom smislu rok zvijezde. Sigurno očekujemo veliki odaziv ljudi. O brojkama je nezahvalno govoriti, ali mi očekujemo sigurno više od pet hiljada ljudi u Busiji. Koliko će u stvarnosti biti, vidjećemo. Što više - to bolje. Ja sigurno znam da su nas već neki ljudi kontaktirali iz Beograda, Banjaluke, Zagreba, Splita i iz mnogih krajeva u BiH. Pošto smo mi kao klub uključeni u to, doći će i dosta bajkera, tako da mislim da će ovo biti jedan, u pravom smislu te riječi rok događaj, koji će se pamtiti u ovoj godini.

NN: Vidio sam da festival ima mnogo sponzora. Po čemu bi se reklo da je rok muzika popularna u Glamoču?

HRGA: U svakom slučaju ljudi koji su odrasli na rok muzici su danas uglavnom ljudi u ozbiljnim godinama, koji su se ostvarili i u privatnim biznisima, i takvi ljudi podržavaju ovakva događanja, između ostalih i na finansijski način. Tu je, naravno, veliku ulogu odigrao i sam slogan festivala. Slogan glasi "Dođite u miru ili ostanite kod kuće".

NN: U vezi s tim, koliko rok muzika od njenih početaka do danas doprinosi kvalitetnijem suživotu na ovim i svim drugim prostorima gdje se svira?

HRGA: To je poruka i sa svih bajkerskih susreta. Onaj ko misli da dođe da uživa u dobroj muzici i druženju, da upozna nove ljude, uvijek je dobrodošao, a oni koji imaju drugačiji cilj bolje da ostanu kod kuće, jer do sada se kod nas nije dogodio nijedan ni najmanji incident. Mislim da će to tako i ostati, jer rokenrol i rokeri su ljudi koji nisu ograničeni nikakvim predrasudama, nisu kivni ni na koga, jednostavno žele uživati u dobroj muzici, u klopi, piću, i to je to. Mislim da će "Busija" sigurno uspostaviti mnoga prijateljstva, koja će doprinijeti tome da ovakvih događanja bude i više u samom Glamoču i okolini. Cilj je da "Busija" iz godine u godinu sve više raste i nadamo se da će postati prepoznatljivo ime na godišnjem kalendaru rok festivala u BiH i regiji.