Vitni Hjuston i Notorious B.I.G. u Kući slavnih

Pop diva Vitni Hjuston i tragično stradali reper Notorious B.I.G. su nova imena koja će ući u Rokenrol kuću slavnih i na taj način obilježiti važan dio u istoriji muzičke scene. Ranije su predstavljeni kao novi članovi grupa "Depeche Mode", "Doobie Brothers", "Nine Inch Nails" i reper T. Rex.

Od svih najavljenih imena u 2020. godini, četiri izvođača su prvi put nominovana, a među novim članovima kuće nalaze se i dugogodišnji muzički menadžeri Džon Landau i Irving Azof, koji su doprinijeli razvoju rokenrol žanrova.

Novi članovi su odabrani na osnovu internacionalnog glasanja u kojem je učestvovalo preko hiljadu umjetnika, uključujući muzičare, istoričare, profesionalce iz muzičke industrije, kao i postojeće članove Rokenrol kuće slavnih.

Bez obzira na činjenicu da je osvojio veliki broj glasova publike, "Dave Matthews band" nije uspio da prođe u grupu odabranih, a američki mediji su primijetili da je ovo prvi put od kako je uvedena kategorija glasovi publike da favorit publike nije zadovoljio ukuse kritike.

Grupa "Depeche Mode" je zahvalila svojim obožavaocima za povjerenje putem društvenih mreža.

"Velika nam je čast što smo kao bend odabrani da budemo članovi Rokenrol kuće slavnih i što imamo priliku da stojimo uz nevjerovatne umjetnike koji su obilježili jednu eru u muzici", napisali su članovi grupe.

Grupa "The Doobie Brothers" je takođe zahvalila publici i kritici što ih je odabrala za ovo prestižno priznanje.

Iako je tokom godina sastav "Nine Inch Nails" pretrpio brojne promjene u svojoj postavi, jedini član koji je u sastavu od početka, Trent Reznor, predstavljen je u ovoj kući kao pojedinac i istaknuti član jednog benda. On je priznao magazinu "Rolling Stone" da je bio šokiran vijestima da se nalazi na listi najboljih te da će njegov rad biti obilježen kao istorijski važan dio svjetske muzike.

"Oduvijek sam pratio ko ulazi u Rokenrol kuću slavnih. Sjećam se kada je primljen bend 'The Cure'. Tako je lijep osjećaj biti u grupi ljudi koji proslavljaju muziku kao osnovnu stvar. To je ispravan osjećaj i to je jako dobar osjećaj", rekao je Reznor.