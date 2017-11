Vlado Padony održao koncert u Banjaluci: I pjesme "Stonesa" oživjele na klaviru

BANJALUKA - Spoj vrhunskih kompozicija i podjednako dobrog pijaniste u liku Vlade Podanyja donijeli su u Narodnom pozorištu RS (NP RS) u Banjaluci muzičku magiju, koja je trajala gotovo dva sata.

Naime, Podany je održao solistički koncert na kojem je između ostalih pretpremijerno za banjalučku publiku izveo neke od kompozicija koje će se naći na njegovom trećem albumu, koji je u pripremi.

Na repertoaru su se našla poznata djela svjetskih i domaćih muzičara, a u aranžmanu koji je Podany uradio zvučala su perfektno.

On je na početku koncerta priznao da je prepun posebnih emocija, koje će zasigurno iz njega izvući najbolje, a prije svega jer po četvrti put održava solistički koncert u gradu na Vrbasu.

Koncert je otvorio numerom "Chariots of Fire" grčkog kompozitora Vangelisa, a na samoj sceni bili su postavljeni antički stubovi, te je naziv koncerta, kako će biti i naziv budućeg albuma, bio ispisan grčkim slovima.

Nastup je nastavio numerama za koje vjerovatno nikad ne biste pomislili da ih je moguće izvesti na klaviru, među kojima su se našle i one "Rolling Stonesa", "Pink Floyda", Majkla Džeksona, Stinga, Erosa Ramacotija, a neke od njih je publika prekidala kako bi ga nagradila aplauzom i ovacijama.

Podany je svirao na klaviru uz matrice, što je samo dalo bogatstvo atmosferi i dinamici koncerta.

Iako pozorišna sala nije bila puna, to nije spriječilo ni Podanyja, ali ni prisutne, da podjednako uživaju. Između pjesama je pričao dosta o numerama koje svira, ali i o tome šta njemu znači muzika. Neposredno pred izvođenje pjesme "Is this love" sastava "Whitesnake" kazao je da se ta pjesma toliko izvodila i pjevala da su roditelji sinovima počeli davati ime Izdislav.

Gošća na koncertu bila je Maja Tatić, koja je u njegovoj pratnji izvela svoju pjesmu "Sve poruke tvoje", ali i numeru Erika Kleptona.

Nisu izostale ni pjesme "Bijelog dugmeta", a Podany je priznao da najviše voli rok i klasičnu muziku, te zbog toga uglavnom i izvodi rok pjesme umotane u klasični celofan.

"Nisam pesimista, ali mislim da su zlatna vremena za muziku prošla. Dugo vremena nisam čuo da neki par ima svoju pjesmu, a volio bih to da čujem. Ipak, s obzirom da živim muziku, ja ću uvijek svirati, makar i besplatno, ali samo da iznesem sve emocije koje imam i dobijem ono što mi publika pruža", rekao je on.

Pokrovitelji koncerta su bili Jevrejski kulturni centar "Arie Livne" i kompanija "TeleGroup".