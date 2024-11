Vlatko Stefanovski snimio album u kultnom Abbey Road Studios

​Vlatko Stefanovski, jedan od najistaknutijih gitarskih virtuoza ovog dijela Evrope, ove godine obilježava 50 godina karijere. U sklopu proslave impresivnog jubileja, Stefanovski će održati veliki koncert, 16.decembra, u obnovljenoj Plavoj dvorani Sava Centra.

Godina u kojoj obilježava pola vijeka na sceni dodatno je obogaćena njegovom londonskom avanturom - rasprodanim koncertom u klubu Dingwalls i snimanjem novog albuma u legendarnom Abbey Road Studios. U Abbey Road Studio Three, uz Jana Stefanovskog na bubnjevima i Tihomira Hojsaka na kontrabasu, Vlatko je snimio čak 22 pjesme, presjek rada, uključujući i kultnu "While My Guitar Gently Weeps" u čast Bitlsa.

"U kultnom Abbey Road Studios obišli smo sve hodnike, videli sve instrumente i da kažem sveta mesta na kojima su Bitlsi radili. Pevao sam na mikrofonu na kojem je nekad pevala Ejmi Vjanhaus. Ogromna je motivacija snimati na ovakvom mestu i retko iskustvo. Uspeli smo da u dva dana snimimo dvadeset dve pesme. Svi smo osetili energiju slavnih muzičara koji su snimali u tom čuvenom studiju. Na kraju je sve završilo euforično, pa smo u kantini u kojoj su nekad sedeli Bitsli i mnogi drugi muzičari proslavili trud i energiju koju smo ostavili u studiju" rekao je Stefanovski još uvijek pod utiskom proteklih događaja.

Rasprodan klub Dingwalls 2 bio je dodatna motivacija da ova trojka da najbolje od sebe na koncertu, a publika im je uzvratila na najbolji mogući način. Užitak uz muziku bio je obostran.

Novi album, uz njegove dugogodišnje projekte, samo je dio bogatog opusa koji uključuje saradnje sa svjetskim velikanima, filmsku i pozorišnu muziku, kao i rad s Londonskim simfonijskim orkestrom. Jubilej koji slavi koncertom u Sava Centru biće neponovljiv doživljaj za sve ljubitelje njegove muzike, pružajući priliku da zajedno sa njegovim bendom i gostima, dragim kolegama Džibonijem i Miroslavom Tadićem, proslave njegovih nevjerovatnih 50 godina na sceni.

"Sviraćemo pesme koje publika najviše voli i pesme koje su 'preživele' tokom vremena. Volim sve svoje faze u životu. Koliko god da sam bio mlad i u zanosu, neke stvari sam sigurno dobro uradio čim trajem ovoliko. Izvlačio sam uvek najbolje u datom trenutku, bez matematike, nego samo čista emocija, čista energija. Mi muzičari smo u potrazi za čarolijom, magijom, i verujem da svakim danom, kad obavezno vežbam po nekoliko sati, dođem do saznanja da postajem sve bolji" izjavio je legendarni muzičar, prenosi "24Sedam".

