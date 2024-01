Vojko V za "Nezavisne": Tehnologija se toliko ubrzala da su glazbenici dezorijentirani

Andrija Vujević, alijas Vojko Vrućina ili Vojko V, popularni je splitski reper, koji će nastupiti u Klubu studenata Banjaluka (KSB) 3. februara, kada će promovisati svoj drugi solo album "Dvojko" objavljen prošle godine, ali i izvesti pjesme s albuma prvenca "Vojko" iz 2018, kao i svoje pjesme iz dva prijašnja benda.

"Izvodim mješavinu pjesama sa starog i novog albuma, kao i nekoliko stvari od moja prijašnja dva benda 'Dječaci' i 'Kiša Metaka'", najavio je Vojko V svoj nastup za "Nezavisne novine".

Koncert organizuje "OK team", a povodom istog popularni muzičar za naš list više je govorio o karijeri, hip-hopu i muzici uopšte.

NN: Što se tiče nastupa u klubovima u odnosu na otvorene bine ili dvorane, da li po matrici iz sopstvenih stihova u klubovima više "kružite kao šestar", a na velikim pozornicama "dižete ruke kao vadičep", odnosno koja je razlika u nastupima na ova dva mjesta?

VOJKO V: Nema mi neke razlike, jedino šta mi je bitno je da ima backstage i adekvatan sanitarni čvor, i da je rider ispoštovan i nastupat ću bilo gdje. Možda mi je jedini minus kod velikih pozornica šta je publika najčešće udaljena nekoliko metara od mene, to zna smanjiti gas.

NN: Ovaj put za nastup u Banjaluci ne brinete zbog kiše kao u pjesmi "Tour life". Inače, za novogodišnje praznike dosta ljudi iz Splita dolazi u Banjaluku. Kažu da su kafane jeftinije. Da li Vi ovdje dolazite isključivo poslom ili nekad i privatno?

VOJKO V: Toliko često putujem po koncertima da ne nalazim vremena ni volje putovati privatno, osim jedan ili dva puta godišnje s obitelji. Dolazim u Banjaluku nastupati svake godine i nadam se da nisam već dosadio. Nisam imao tu informaciju da ljudi iz Splita idu u Banjaluku za praznike.

NN: Govorili ste da je Split postao grad tacni, da ljudi ili konobarišu ili studiraju Filozofski u Zagrebu. Kako Vam je tamo zimi?

VOJKO V: Nemam pojma, većinom sam kući ili u studiju, ne idem nigdje, tako da se ne osjećam pozvanim davati predetaljne analize.

NN: U pjesmi "Sharebedžija" kažete "pijem na Valentinovo zovu me osmi martini". Šta pijete između Valentinova i osmog marta, kada pada i Vaš nastup u KSB-u?

VOJKO V: Prije koncerata pijem isključivo Jack Daniels. Isprobao sam mnoge "aperitive" prije pozornice i zaključio sam da mi Jack najviše sjeda, od pive se samo napušem i bude mi loše sutradan, od vina zna boliti glava, od rakije gubim pamćenje, a ove votke, džinovi i slično su mi gadljivi.

NN: Sada kada za novine razgovarate o albumu, recite nam koliko Vam je zahvalno ili nezahvalno biti sagovornik? Da li na eksponiranje u javnosti, osim kada ste na bini, gledate kao na nužno zlo?

VOJKO V: Intervjue radim kad imam nešto promovirati, kao nastup ili album, a inače nemam potrebu eksponirati se kroz ništa drugo osim kroz glazbu, spotove i ponekad koji meme ili bazicu na instagramu. Probao sam format talk-showova i nisam se snašao u tome.

NN: Koliko Vas često hvata megalomanija, koju pominjete u jednoj novoj pjesmi?

VOJKO V: Najčešće variram između ekstremno pozitivnog i ekstremno negativnog mišljenja o sebi, ni jedno ni drugo nije zdravo.

NN: Za prvi solo album osvojili se tri "Porina". Imate li slična očekivanja i za drugi?

VOJKO V: Nemam.

NN: Mediji su pisali da je album "Dvojko" izdominirao na streaming platformama u prošloj 2023. godini. Da li u Hrvatskoj zarađujete od tih platformi ili pare dolaze isključivo od nastupa?

VOJKO V: To je moj izdavač "Croatia Records" malo prepuhao, slušao se kad je izašao nekoliko tjedana i to je to. Čuo sam od nekoliko fanova da vole moju muziku, ali im je problem to šta nije baš za teretanu. Zarada od platformi je i dalje zanemariva prema koncertima.

NN: Koliko Vam prija rad za djecu?

VOJKO V: Kad mi se sin tek rodio, bio sam cijeli u toj tematici, jer mi je bila svježa, napisao sam prigodnu pjesmu "Umoran", napravio sam dvije slikovnice, kao i dvije pjesme za djecu za HRT-ov dječji program "Juhuhu". Sad me to sve već malo zamorilo.

NN: Neki regionalni festivali prošle godine obilježili su 50 godina hip-hopa. Iz Vaše perspektive, koliko se za to vrijeme mijenjala istorija muzike, muzička industrija i sama hip-hop scena?

VOJKO V: Muzika se uvijek mijenjala sa tehnologijom, mlađe generacije bi uvijek prve prigrlile neki novi instrument i radile neočekivane stvari sa njim. Čini mi se da je problem šta je danas tehnologija toliko ubrzala naprijed i toliko se brzo mijenja da glazbenici gube korak i dezorijentirani su. Mislim da je to jedan od razloga što je većina mainstreama regresirala nazad u 70's retro, 80's nostalgija, 90's throwback.

NN: Mislite li da je podjela na žanrove u muzici stvar prošlosti?

VOJKO V: Ne bih rekao. Jeste labavije nego prije i ima mnogih izvođača koji posuđuju iz drugih žanrova (pogotovo u rapu), ali se otprilike zna šta je šta. Veći je problem šta su nestale zajednice koje bi se formirale oko određenih žanrova, sve je jedan ogromni algoritam koji nas razdvaja i preporučuje nam ono šta smo već čuli.

NN: Da li je, po Vašem mišljenju, moć muzike u vezi s pitanjem uticaja na društvo potcijenjena ili precijenjena? Da li ona uopšte ima moć na društvo ili samo na individualca?

VOJKO V: Nikad se nisam palio na eksplicitno društveno angažiranu glazbu, uvijek mi se činilo kao poza, jedini bend tog đira koji sam volio je "Public Enemy". Vjerujem da glazba ima veliku moć spajanja ljudi kroz izražavanje stvari koje se ne mogu izraziti samo kroz suhi tekst. Možda mi se čini da gubi tu moć zadnjih nekoliko godina, jer su tu društvene mreže, "Netflixi" i slično kao glavno gubljenje vremena, kao da audio više nije dovoljan u svijetu senzornog preopterećenja.

NN: Najavljivali ste album "Trojko". Da li ste već počeli raditi na istom?

VOJKO V: Da.

NN: Koliko otprilike radite godišnje u odnosu na obične civile koji imaju mjesec dana godišnjeg odmora i budu na poslu radnim danima otprilike od osam do 16 časova?

VOJKO V: Teško je reći, jer se kod mene rad isprepliće sa zabavom, iz iskustva znam, ako se barem malo ne zabavljam u procesu stvaranja muzike koju radim, to se čuje i ne ispadne dobro. Osoba koja radi u firmi od osam do 16 dođe doma i ne razmišlja o svom poslu dok ja 24/7 razmišljam o barem nekom segmentu ovoga čime se bavim. Čak i kad gledam filmove, čitam knjige ili slušam muziku, radim to u potrazi za novim idejama, frazama ili slično.

NN: Osim Vašeg, čiji rad biste preporučili publici, koje pjesme mlađih kolega su Vam "zapale za uvo"?

VOJKO V: "Tekken, sam u sobi igram tekken, lupila mi šamar ispao sam degen."

