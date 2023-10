Votersov "koncert" izazvao negodovanje publike

Rodžer Voters proveo je sat vremena svog nastupa u "London Paladiumu" držeći govore i čitajući dugačke odlomke iz neobjavljene autobiografije, prema nezadovoljnim muzičkim kritičarima koncert je proglašen "čudnim".

Kontroverzni član benda Pink Floyd, nastupio je u dvorani s kapacitetom od 2.286 u nedjelju 8. oktobra, što je bio njegov prvi nastup u glavnom gradu Engleske otkako je svirao dvije večeri u "O2 Areni" prošlog juna.

Voters je upravo objavio "The Dark Side of the Moon Redux", svoj album prerađenih verzija pjesama s proslavljenog albuma Pink Floyda koji je ove godine napunio 50 godina.

Nedjelja je obilježila njegov prvi od dva intimna nastupa na kojima izvodi nove verzije pjesama, a drugi bi se trebao održati večeras (ponedjeljak, 9. oktobra).

Međutim, kritičari su izvijestili da je prvi sat seta sadržavao samo dvije pjesme, a inače se sastojao od Votersovog pričanja o Žulijanu Asanžu i čitanja nekoliko odlomaka s prenosnog računara njegovih memoara koji još nisu objavljeni, dok je sjedio za stolom.

"Jedna je priča uključivala patku koja je došla živjeti u porodičnu kuću. Druga je započela obećavajuće kao sjećanje na izvornog vođu Floyda, Sida Bereta, ali nije otkrila ništa više od toga da je Beret napisao mnogo pjesama i da je imao nevini izgled", napisao je kritičar "The Timesa" Vil Hodžkinson.

Hodžkinson je izvijestio da su, "ne iznenađujuće", članovi publike dobacivali Votersu tokom ove "nedovoljno uvježbane predstave bez ijednog čovjeka".

Votersov odgovor je očito bio jedan od "strašnog direktora koji viče na zločestu djecu na času", što je stvorilo neugodno raspoloženje u dvorani, prenosi "Independent".

