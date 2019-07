"Vrapčići" poklanjaju 25 koncerata po RS

BANJALUKA - Dječji hor "Vrapčići" na prepunoj tvrđavi Kastel u Banjaluci u srijedu uveče održao je koncert pod nazivom "Nasmijani dani", na kojem je nastupilo petnaestak novih članova, a predstavljen je i istoimeni video-spot.

Sjajan nastup dječjeg hora na prepunoj tvrđavi KasOsim novih, čuli su se i poznati hitovi "Vrapčića", a gosti na koncertu bili su "Mala pjevačka akademija" i Elena Kesić, koja je izvela kompoziciju "Vilinska pjesma", autora Mladena Matovića i Tihomira Preradovića.

"Kao i svih prethodnih godina, bio je sjajan koncert na Kastelu. Bilo je oko 3.500 posjetilaca. Kastel je, kao što ste mogli vidjeti, bio pun i sa strana i iza bine, tako da je bila sjajna atmosfera i interakcija s publikom u ovih sat i deset minuta. Pojavili su se i naši gosti i prijatelji, jer 'Vrapčići' uvijek daju priliku nekim novim ljudima koji se počinju baviti muzikom da promovišu svoje pjesme", kazao je nakon koncerta Branislav Đaković, rukovodilac hora.

On je podsjetio da su "Vrapčići" prošle godine obilježili 25 godina postojanja i da je kroz ovaj hor od 1993. godine do danas prošlo oko 2.500 članova. Trenutno imaju 75 članova.

"To su djeca od tri i po do dvanaest godina. Imali smo mnogo koncerata u Republici Srpskoj i u regionu. Snimili smo dosad preko stotinu pjesama u šesnaest izdanja. Dobili smo i orden predsjednice Republike Srpske za 25 godina postojanja, to je orden Njegoša drugog reda. Ove godine odlučili smo da zbog tih 25 godina krenemo i s pokon koncertima u 25 gradova Republike Srpske, a pokrovitelj je predsjednica Republike Srpske", rekao je Đaković.

On je najavio da će "Vrapčići" ove godine imati i veliki koncert u beogradskom Sava centru, te gostovanje u Beču i još nekoliko gradova van Republike Srpske i BiH.

Đaković navodi da svaka generacija obilježi jedan period u horu.

"Svaka generacija snimi jedan do dva albuma i nekoliko spotova. Djeca kao veoma mala krenu da učestvuju u horu, krenu sa tri i po ili četiri godine i tek kada napune sedam oni su spremni za scenu, a zbog te dobre pripreme smjene generacija ne utiču puno na kvalitet hora. Djeca jednostavno vole naše pjesme. Naš tekst je razumljiv i pjevljiv, tako da oni jedva čekaju da izađu na scenu. Međutim, samo oni odabrani, njih dvadesetak, snima u studiju, ali i ovi ostali su tu uz nas na koncertima", istakao je Đaković.

Maja V. iz Banjaluke kaže da su ona i njenih dvoje djece oduševljeni koncertom "Vrapčića", a posebno je bilo radosno na kraju kad su publika i mališani iz hora pjevali zajedno i momenat kada su konfete obradovale sve mališane.