Vukašin Marković za "Nezavisne": Muzika treba da se podjednako i sluša i gleda

Frontmen beogradskog benda "IrieFM" Vukašin Marković nastupiće na ovogodišnjem izdanju "OK festa", koji će se održati na Tjentištu od 6. do 8. jula. Vukašin Marković će se ovaj put predstaviti u nešto drugačijem izdanju, jer će za sve okupljene sam birati muziku na jednom od afterpartija. Osim najave nastupa na "OK festu", beogradski muzičar u razgovoru za "Nezavisne" govori i o novom singlu benda "IrieFM", "Ljubav što smo stvorili".

Sastav je sa ovim singlom dokazao da je odavno izašao iz rege okvira te da aktivno radi na formulisanju novog domaćeg pop zvuka. Za ovu pjesmu je snimljen i video-spot koji je, po riječima frontmena, postavio nove standarde video-produkcije. Osim toga, novi singl je odličan nastavak na ranije hitove "Kliziš", "Putevi" i "Samo budi tu".

NN: Najavili ste nastup na ovogodišnjem izdanju "OK festa" na Tjentištu, šta planirate da predstavite publici koja će doći na festival?

MARKOVIĆ: Publici ću predstaviti muziku koju slušam i koju volim da puštam drugima. To je nešto što ponekad radim, a "OK fest" mi deluje kao lepa i zgodna prilika za to.

NN: Za razliku od ranijih nastupa gdje ste se predstavljali sa svojim bendom, ovaj put Vi birate muziku sami. Koliko se ovaj nastup za Vas lično razlikuje od nastupa sa bendom?

MARKOVIĆ: Potpuno je drugačiji, u svakom smislu. Sa bendom se muzika interpretira, time utičemo da publika reaguje, ovo je skroz drugačiji način "generisanja" zabave.

NN: Koliko, po Vašem mišljenju, muzički festivali poput "OK festa" mogu doprinijeti povezivanju mladih ljudi regiona, a koliko promociji domaće muzičke scene?

MARKOVIĆ: Verujem da mogu da pomognu mnogo. Štaviše, rekao bih da su aktivnosti te vrste ključne po spajanje mladih ljudi. Što se muzičke scene tiče, takođe je dobra prilika, i divno je da gajite tradiciju pozivanja bendova iz regiona.

NN: Vaš bend "Irie FM" je nedavno objavio novi singl i video-spot "Ljubav što smo stvorili". Možete li nam reći nešto više o ovom izdanju?

MARKOVIĆ: "Ljubav što smo stvorili" je još jedan od singlova u nizu. Kao i ostali, razlikuje se po zvuku i izgleda da vrlo brzo krči sam svoj put do publike. Zvučna i video produkcija su, iskreno govoreći, ponovo postavile nove standarde, baš kao i prethodni singl "Putevi".

NN: Koja je tematika pjesme i gdje ste pronašli inspiraciju za nju?

MARKOVIĆ: Što se tematike tiče, verujem da je nedvosmisleno jasno koja je u pitanju. Ljubav smeštena u neke realne okvire. Inspiracija je životno iskustvo, situacije u kojima sam se nalazio i proživljavao ih, baš kao i za sve naše pesme.

NN: Za ovu pjesmu je snimljen i zanimljiv video-spot. Možete li nam reći koja je tematika spota i ko je sve bio zadužen za ekranizaciju pjesme?

MARKOVIĆ: Kao i pesma, spot priča o ljubavi i mržnji, ali na malo drugačiji način. Uvek se trudimo da prilikom kreiranja spotova odemo korak dalje od teme same pesme i ispričamo to na malo drugačiji način, ne sledimo liriku doslovno. To se desilo i u ovoj kratkoj priči o ljubavi, kroz fikciju.

NN: Spotovi su veoma važan segment muzike u današnjem vremenu, koliko se danas muzika gleda, a koliko sluša?

MARKOVIĆ: Voleo bih da se podjednako i sluša i gleda. S druge strane, u mom slučaju, odgovornost je utoliko veća, jer mi smatramo da je bavljenje muzikom svojevrsna odgovornost, samim tim, gledamo da na oba zadatka odgovorimo na najvišem mogućem nivou. To sada već naša publika prepoznaje i ceni. Siguran sam da bar našu muziku, publika i sluša i gleda.

NN: Da li pjesma "Ljubav što smo stvorili" najavljuje nova studijska izdanja?

MARKOVIĆ: Ne još. Izlaze još dva singla, pa tek onda album. Nadam se da ćemo biti u kontaktu da ta dešavanja ispratite i unapred smo zahvalni na tome.

NN: Šta poručujete publici koja će doći na Vaš nastup na Tjentište?

MARKOVIĆ: Da budu dobro i da se lepo provedu.