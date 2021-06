Vunturišević: Neimaština proizvodi pohlepu, a danas je toga sve više

Bojana Vunturišević je pop senzacija regionalne muzičke scene, a upravo je predstavila novu pjesmu i zvuk pod nazivom "Money" pod producentskom kapom kuće "Bassivity".

Vunturiševićevu, "malu ženu s glaščinom", neki su zapazili još dok je bila u grupi "Svi na pod". Potom je objavila solo album "Kese etikete" i na sebe skrenula pažnju i onih koji nisu ljubitelji pop žanra.

Numeru "Money" prati senzualni video-spot i snažna poruka o novcu kao zamjeni za iskrenu ljubav.

"Za 'Money' volim da kažem da je to kapitalistički bluz, logičan nastavak onog istog bluza koji smo imali u pesmi 'Kese etikete', s tim što sada imam prozor koji je hladan. Meni je to i preljubavna pesma jer ipak mi ne fali ništa kad smo sami sve dok su nam tela topla. A kada to pomislim, 'stvarnost me u glavu lupi kao malj' i shvatim da živimo u svetu u kom stvarno 'money može što ne može honey'", navodi Vunturiševićeva u pisanom razgovoru za "Nezavisne".

Tokom ljeta 2019. Bojana je objavila singl "Promašaj", koji je najavio njen novi, drugi solo album. Rad je zaustavljen okolnostima o kojima nerado priča, nakon čega je uslijedio period autorske izolacije, a onda i godina koja je donijela pandemiju. To je mnogima pokvarilo planove, ali takva "nova realnost" nije spriječila poznatu kantautorku da stvara novi materijal, u drugačijim uslovima.

"Mislim da pesma oslikava našu realnost koja nije baš sjajna, jer ima dosta neimaštine i dosta pohlepe, a pohlepa izlazi iz neimaštine. I danas je toga sve više. A, opet imamo ljude koji žive ljubav. Pa i jedan stih pesme kaže 'Tela topla, a prozori su hladni' jer je meni uvek važno da su nam tela topla, bez obzira što su prozori hladni", tvrdi ona.

Pojašnjava da je "Money" nastala u periodu njene autorske izolacije, prije nešto više od godinu dana, pred proglašenje vanrednog stanja.

"Na tom početku pesma je bila u rege žanru, duplo sporija nego ona koju danas slušate. U tom prvom naletu inspiracije i ideje da se napravi pesma o novcu koja nije stereotipna mnogo mi je pomogao Milan Radulović Laća, s kojim sam pisala tekst. Bilo je to jedno ludo desetominutno gađanje stihovima preko direct messagea na Instagramu. Potom sam pesmu, kao i ceo album, odnela u 'Bassivity' na slušanje, kako bismo što pre krenuli u realizaciju aranžmana, produkcije i svega što jedan muzički album zahteva. Dugo smo tražili pravo odelo za pesmu 'Money', ali tek kad ju je producent Coby uzeo - ona je dobila pravo pakovanje", otkrila je Vunturiševićeva.

Bojanin novi singl prati i drugačiji, senzualan spot, u kome se smjenjuju impozantni kadrovi, intrigantan plesni pokret i eksplozivne emocije koje prate stihovi "Daj mi money, ljubav u galami".

"Prvi put sam se srela sa tako velikom produkcijom i sve je bilo kao na pokretnoj traci. Snimanje je trajalo dva dana, osećala sam se fantastično jer sam bila okružena ekipom ljudi s kojima radim više od deset godina. Ivan Stojiljković je čovek bez kog ne mogu da zamislim da stanem ispred kamere. Ovo je sedmi spot koji mi Ivan režira. On je savršena slika za moj zvuk. Ivan za sobom povlači brojne umetnike iz sveta videa, tako da sam imala i tu čast da spot snima Aleksandar Košutić, fantastičan direktor fotografije. Meni je zapravo samo snimanje spota najdosadnije u tom procesu stvaranja videa", istakla je ona.

Dodaje da ono što nju najviše intrigira u toj priči je sama priprema. A za spot za "Money" pripreme su podrazumijevale koreografske i kostimske probe.

"Kako nas je pandemija sve ukočila morala sam da poradim na svom pokretu i u tome su mi pomogle moje dugogodišnje koreografkinje Staša Stanković i Nataša Gvozdenović. Svima je za oko zapao i savršen kostim koji je dizajnirala Milica Kolarić zajedno sa Strahinjom Tabakovićem, kao i beauty tim, to će posebno zanimati mlade ljude, a njega čine Dušan Petrović i Marija Stošić. Sve te žene u meni zaživele su u ta tri minuta zbog svih ovih ljudi", rekla je ova kantautorka.

Prvi sljedeći nastup koji je dogovoren je tek 13. januara 2022. godine, ali, kako iskreno kaže, ne bi ni voljela da radi tokom ljeta kako bi se mogla posvetiti radu na drugom albumu.