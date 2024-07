Warner Music pokreće kancelariju za Balkan

​Warner Music za jugo-istočnu Evropu (WM SEE) pokreće kancelariju za Balkan. To je saradnja između WM SEE, hrvatske etikete Dancing Bear, srpske etikete Mascom i slovenske etikete NIKA.

Warner je rekao da lansiranje omogućuje WM SEE da smjesti sve svoje aktivnosti na Zapadnom Balkanu pod jednu etiketu, dok takođe nastavlja s radom u Bugarskoj, Kipru, Grčkoj, Mađarskoj i Rumuniji.

WM Balkan planira potpisati i razvijati umjetnike uglavnom iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali i iz drugih zemalja zapadnog Balkana, poput Albanije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Izabela Cizek-Podziemska, generalna direktorica WM SEE, nadgledaće etiketu uz svoje druge odgovornosti u široj regiji, navodi "MusicBusinessWorldWide".

