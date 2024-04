Welcome Day Sea Star Festivala u znaku Mosea i Kakao Revolucije!

Dobrodošlica na šesto izdanje Sea Star Festivala, u četvrtak, 23. maja, donosi nešto zaista posebno! U saradnji s Ada Divine Awakening i EXIT festivalima, u idiličnoj laguni Stella Maris, kao dio programa CACAO Я:EVOLUTION, publiku će dočekati maestro svjesne muzike i vizionar zvuka medicine - Mose! Kao izvođač čiji muzički izričaj predstavlja savršen spoj tradicionalnih svjetskih melodija i savremenih ritmova, Mose će publiku Sea Star Festivala povesti kroz transcendentno iskustvo uz snažne utjecaje kakaa. Dobrodošlicu će dodatno začiniti Tebra, koji je poznat kao jedan od najboljih ekstatičnih DJ-eva na svijetu, te muzički vizionari Mr. Forest i Donnie Darko.

Prvi put na Sea Star festivalu bit će predstavljena natural high zona u sklopu projekta CACAO Я:EVOLUTION, donoseći novu dimenziju festivalskog iskustva. Ova inovativna inicijativa pruža alternativu uobičajenom festivalskom doživljaju, otvarajući put prema zdravijem, osvještenijem i potpuno prirodnom načinu slavlja putem moći muzike i kakaa.

Mose - New Earth Dance live @ Ada Divine Awakening

Uvertira u šesto izdanje Sea Star Festivala bit će program tradicionalnog Welcome Day partyja koji će ove godine prvi put biti obilježen svjesnom muzikom i prirodnim energetskim pojačanjem koje donosi sirovi kakao. Sirovi kakao pripremljen je tako da zadrži svoja snažna svojstva, potiče lučenje serotonina, dopamina, čistih hormona sreće i nevjerojatne energije. Ovaj napitak adekvatna je zamjena za kafu ili energetska pića, prirodno potiče aktivnost i pruža energiju za ples sve do izlaska sunca.

Izvođač, producent i DJ Mose u lagunu donosi zvuk multikulturalnih ritmova i publiku vodi na put samootkrivanja. On je umjetnik koji vješto spaja drevne tradicije s pulsirajućim ritmom modernog svijeta. Njegova je muzika besprijekorna mješavina eteričnih zvučnih pejzaža i zemaljskih ritmova, oličenje duha globalne fuzije. S korijenima duboko usađenima u bogato tlo svjetske muzike, Mose u svoje kompozicije uključuje tradicionalne instrumente i kulturne zvukove iz cijelog svijeta. Njegovi su nastupi više od običnih koncerata, oni su putovanje u dušu muzike, pozivajući slušatelje da istraže tapiseriju zvukova koja rezonira s precima dok istovremeno prihvaćaju savremeno.

Za morsku rapsodiju pobrinut će se Tebra, DJ i producent čija muzika istovremeno hipnotizira i očarava, te koji važi za jednog od najboljih ekstatičnih DJ-eva na svijetu, kao i Mr. Forest i Donnie Darko čiji setovi kombiniraju organski techno i house, inspirirani šamanskim i arapskim melodijama te afričkim ritmovima.

Uvođenje kakaa kao središnjeg dijela festivala donosi brojne prednosti za posjetitelje. Kroz ovu akciju, publika festivala dobiva jedinstvenu priliku da doživi festival na potpuno nov način. Kakao prirodno podiže razinu energije, poboljšava raspoloženje i povećava osjećaj povezanosti s drugima, bez negativnih posljedica koje prate konzumaciju alkohola i droga. Ova prirodna supstanca, bogata antioksidansima, u drevnim civilizacijama poznata i kao hrana bogova, potiče oslobađanje endorfina, doprinoseći osjećaju radosti i euforije koji su idealni za festivalsko okruženje, ali bez nuspojava koje mogu umanjiti uživanje u muzici i druženju.

U Umag stižu i brojne svjetske i regionalne zvijezde: John Newman (Hybrid DJ set), Victoria, ARTBAT, Ofenbach, Hot Since 82, Deborah De Luca, INIKO, Ian Asher, Angelina Mango, Baby Lasagna, Joker Out, Buč Kesidi, te opaki trap-gang u koji su ove godine upali Senidah, Devito, Kuku$, Grše, tam & Jymenik, Rouzi, Zevin i Thicc Boi.

Sea Star Festival otvorit će ljeto i prizvati sunce od 23. do 26. svibnja 2024. godine. Kao i dosad, dva će glavna dana festivala biti petak i subota, 24. i 25. maja, dok će četvrtak i nedjelja biti rezervirani za Welcome Day i After Party.

Festivalske ulaznice dostupne su po promo cijeni od 108 KM. U prodaji su i jednodnevne ulaznice po promo cijeni od 58 KM s popustom od 30% na ukupnu cijenu, a kupiti se mogu na službenoj stranici Sea Star Festivala, na prodajnim mjestima te u sistemu Gigstix.ba.

Ovogodišnji Sea Star Festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave lagune.

