"Who See" za "Nezavisne": Uželjeli smo se nastupa, putešestvija, pića sa šankova

Crnogorski hip-hop duo "Who See" (Dejan Dedović Dedduh i Mario Đorđević Noyz) nastupiće na prvom "Nektar Garden Festu", koji se održava u Prijedoru od 22. do 24. jula.

Nakon perioda izolacije i neodržavanja koncerata, momci priznaju da im je drago što će konačno ponovo imati priliku da putuju, usput kupe pivo i uživaju sa publikom.

U intervjuu za "Nezavisne" priznaju da je tokom zatvaranja bilo i dobrih momenata, zašto vole doći u Prijedor, ali i pričaju kakva je situacija ove godine na moru.

NN: Neko je napokon ugasio koronu i vraćamo se normalnom životu, a to su svirke i festivali. Kako je kod vas prošlo ovo vrijeme u kojem je cijeli svijet stagnirao?

WHO SEE: Nadamo se da ju je ugasio i da je neće upaliti u oktobru. Čudno je bilo kad je to sve krenulo i kad je postalo jasno da nije zaj**ancija. Ali eto, što se nas dvojice tiče, tokom tih zatvaranja bilo je i dobrih momenata. Dedduh je okrečio lijevi dio hodnika u trulu višnju, a ja sam sredio podrum i pobacao stvari koje su se kupile godinama, snimili smo dosta pjesama, kucali bitove i imali vremena da budemo s porodicama. Nedostajali su festivali i putešestvije, ali sad će se to sve nadoknaditi, nadamo se.

NN: Dolazite u Prijedor na "Garden Fest"... Kakva su očekivanja te šta pripremate za publiku na ovom festivalu?

WHO SEE: Čeka nas dug put do Prijedora, ali, srećom, imamo dobrog vozača kome nije problem da stane na pumpu da uzmemo pivo, magnet za frižider i gurmansku pljeskavicu, pa lakše padne put. Zadnji put kad smo bili u Prijedoru bili su vrhunska ekipa i vrhunska atmosfera pa očekujemo da će i ovaj put biti isto tako, jer smo svi zajedno.

NN: Pretpostavljamo da radite ove godine, ali "đe se kupate i školjke skupljate" ovog ljeta?

WHO SEE: Kao i ostale promjene koje su pratile vrijeme korone, i plaže su bile drugačije. Bile su puste i more je bilo čisto, pa se moglo kupati đe nas je volja, ali ipak je cijela ta atmosfera bila pomalo sablasna. Ove godine je sve kao nekad: babe što ne kvase kosu da im se farba ne bi isprala, djeca što im kaplje sladoled, bilderi sa debelim zlatnim lancima, narodna muzika sa trap bitovima, mis mokre majice... Ima svega.

NN: Skoro ste objavili pjesmu "Krivolov", svirali ste na koncertu povodom ukidanja rominga na zapadnom Balkanu... Otkud vi uopšte u toj priči i da li je "Who See" postao društveno odgovoran duo?

WHO SEE: Čini mi se da smo uvijek pokušavali da budemo društveno odgovorni i da ćemo biti i dalje. Svjesni smo da jedna rep pjesma ne može puno da učini da se promijeni svijest ljudi, ali eto bar - koliko može. Planeta je u opasnom problemu od nas i kad bi svako dao bar po mali doprinos zahvalila bi nam za to.

NN: Kakvi su planovi za naredni period, da li spremate nove pjesme ili možda čak album?

WHO SEE: Album je skoro gotov i zadovoljni smo kako to sve ispada. Ne bih govorio kad će izaći jer smo dosta puta obećali pa se opet prolongiralo... Dosad smo izbacili dva singla "Đedovina" i "Idu dani", stvar na kojoj smo imali saradnju sa legendarnim Saletom iz TBF-a.

NN: Da li imate tremu kada nastupate?

WHO SEE: Što više nastupamo, to više sve to postaje rutina i ima se tog samopouzdanja. Nakon pauze od godinu dana očekivali smo da će biti treme, ali ipak nema, zahvaljujući feedbacku publike i pivu.

NN: Da li ste ikad razmišljali o tome who see "Who See", kojoj publici se obraćate i za koga stvarate muziku?

WHO SEE: Repujemo na matrice koje su stilski različite i ne ograničavamo se na jedan zvuk, pa zato i imamo dosta šarenu publiku - od djece do starijih ljudi, od metalaca do rejvera, od bumbap repera do trapera. Čini mi se da je prošlo vrijeme kad je sve to bilo ili - ili. Mi prije svega stvaramo muziku za sebe i gledamo da nama bude zabavno i interesantno dok radimo pa zato i šaramo jer svaki novi prizvuk ima neke svoje izazove.