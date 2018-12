Woodstock festival ponovo na staroj lokaciji

Povodom obilježavanja 50. godišnjice prvog Woodstock festivala, lokalne vlasti u Bethelu, Njujork, odlučile su da organizuju mini festival naredne godine na istoj lokaciji.

Prvi Woodstock festival održao se na farmi u Bethelu davne 1969. godine, a između ostalih nastupali su Džimi Hendrik, The Who, Dženis Džoplin.

50 godina poslije, tačnije između 16. i 18. augusta 2019. održaće se Bethel Woods Music and Culture Festival: Celebrating the golden anniversary at the historic site of the 1969 Woodstock festival.

Pored same muzike, biće tu i panel diskusije na temu prvog izdanja Woodstock festivala.