Za dvije decenije "Exita" nastupiće 20 novih izvođača

NOVI SAD - Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, potvrdio je vijest da će proslava dvije decenije festivala "Exit" biti održana ove godine, te izazvao oduševljenje festivalskih fanova širom svijeta.

Svoj glas za proslavu 20 godina festivala dalo je u četvrtak i 20 novih izvođača, a na Petrovaradinskoj tvrđavi od 8. do 11. jula atmosferu će podizati samo najveća imena muzičke scene.

Na zahtjev publike stiže "Artbat", trenutno jedni od vodećih svjetskih elektronskih izvođača, čiji fan je i veliki Dejvid Geta, zatim sjajan izraelski kantautor Asaf Avidan, hitmejkeri Meduza, tech house majstor Hot Since 82 i jedan od najvećih evropskih hevi metal bendova "Sabaton".

U novoj jakoj postavi posebno se ističu vlasnik megahita "Breaking Me" njemački producent i DJ Topic, kao i superpopularni domaći elektro-rok duo "Buč Kesidi". Svi oni pridružuju se ranije objavljenim headlinerima, koje predvode Dejvid Geta, DJ Snejk, Tajga, Erik Prajdž, Four Tet, Solomun, Boris Brejša, Paul Kalkbrener, Nina Kraviz, Hani Dizon, Metronomi, Šek Ves i mnogi drugi. Na nekoliko bina festivala stiže žanrovski šarenolik line up, koji pokazuje da će ovog ljeta u Novi Sad ponovo stizati izvođači i bendovi na turnejama.

Svoje nastupe potvrdila je i jaka regionalna ekipa, koju čine Ida Prester s "Lollobrigidom", "Nemesis", "Dram", "E-Play", "Deep Steady" i "Šajzerbiterlemon" te domaća trans postava, koju čine "Pion live", "Imaginarium live" i DJ-evi Aquapipe, DaPeace, Mozza i Ched.

Proslavi 20. godišnjice festivala ove godine pridružiće se i Amira Medunjanin, izuzetna umjetnica jedinstvenog glasa, i jedna od najuspješnijih world music izvođačica s ovih prostora.

Nesumnjivo je da će "Exit" i ove godine okupiti brojne svjetske izvođače i tako još jednom učiniti Novi Sad evrpskom muzičkom prijestonicom, a u prodaji se trenutno nalazi ograničen kontingent ulaznica po promo cijeni od 126 KM i uz uštedu od 40 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Sve ulaznice kupljene za prošlogodišnje izdanje važe za ulaz na ovogodišnji festival.

U četvrtak je pokrenuta i popularna akcija "Kupi 4, zgrabi 5", koja će biti dostupna do isteka ograničenih zaliha.