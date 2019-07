Za ulaznice za sljedeći Exit već se prijavilo 17.000 fanova

Za samo nekoliko dana otkako je počela registracija za novo, 20. izdanje "Exit" festivala idućeg jula, prvih 17.000 fanova iz cijelog svijeta već se prijavilo za ulaznice.

Ovako snažan start i prve brojke organizatore ne čude mnogo, budući da sledeće godine "Exit" festival slavi dvije decenije postojanja.

"Pod simboličnim sloganom Exit 2.0, jedan od najznačajnijih svjetskih festivala označava početak svoje nove ere, kojim najavljuje brojne inovacije u svim oblastima svog djelovanja", ističu organizatori.

Očekuju da će se idućeg jula na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiti neki od najznačajnijih muzičkih izvođača današnjice, kao i odabrana imena koja su kreirala dvodecenijsku istoriju festivala.

Imajući u vidu korjene nastanka festivala, pored muzike, i društveni aktivizam će biti u prvom planu, sa značajnim projektima lokalnog, regionalnog i globalnog nivoa, najavljuje "Exit" tim.

Organizatori očekuju da će ukupan broj prijavljenih za prve serije ulaznica nadmašiti prethodne godine, zbog čega je već sad izvjesno da će jubilarno izdanje zabilježiti najveće interesovanje otkako "Exit" postoji.

Budući da se radi o godišnjici, mnogima će registracija biti i najsigurniji put do ulaznice, jer se očekuje da će cijele serije ulaznice nestajati ranije nego ikad prije.

Prijavljivanje za najpovoljnije ulaznice i dalje je u toku, a svi koji se registruju mogu potencijalno da osvoje i dodatne ulaznice, turističke pakete, bekstejdž iskustva i mnoge druge vrijedne nagrade.

Ulaznice će na jesen biti puštene u prodaju, a svi koji žele do njih prije svih mogu da se prijave na sljedećem linku:.

Ovogodišnji "Exit" festival održan je od 4. do 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, okupiviši gotovo 200.000 ljudi iz preko 90 zemalja širom svijeta, uz rekord posjete koji je bio oboren već na samom startu sa više od 56.000 ljudi.

Tvrđavu je posjetila plejada značajnih izvođača kao što su The Cure, Greta Van Fleet, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike, Skepta, Carl Cox, Solomun, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Tom Walker, IAMDDB, Charlotte De Witte, Maceo Plex, Lee Buridge, Peggy Gou, Jeff Mills, Tale of Us, Chase&Status RTRN II Jungle, Desiigner, Whitećapel, The Selecter, Lost Frequencies, Boris Brejća, Dax J i stotine drugih.