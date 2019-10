Zahtjevi zvijezda izazov domaćim organizatorima

Jahorina se našla na mapi rame uz rame sa svjetskim metropolama iz Amerike, Južne Afrike, Novog Zelanda, Kanade, ali i Evrope, gdje će čuveni muzičar Brajan Feri, osnivač i član grupe "Roxy Music", nastupiti u okviru svoje turneje.

Zajedno s Ferijem na Jahorinu će doći i velika produkcija, koja uključuje šlepere, scenografiju, kao i svjetlosne i scenografske elemente. Da organizacija dolaska ovakve zvijezde nije jednostavna, dokazuje i to da je ekipa iz BiH koja stoji iza koncerta dobila upustva i zahtjeve na čak 85 stranica.

"Dan po dan rješavamo jedno po jedno. Drugačije ne možemo. Posjetioci će imati ugođaj pravog svjetskog događaja. Kapaciteti su dosta mali, neće biti veliki koncert, tako da svi oni koji su zainteresovani da budu dio te večeri moraju požuriti s rezervacijom ulaznica. Mi nećemo ići na više od 1.300 do 1.500 prisutnih", istakli su iz Agencije "Mint", koja je organizator koncerta.

VEĆINA MUZIČARA TRAŽI ISKLJUČIVO ZDRAVA JELA: Svjetske zvijezde često završavaju na naslovnicama novinskih listova upravo zbog zahtjeva koje postavljaju pred organizatore koncerata. Zasad nije poznato šta se to traži na 85 stranica od organizatora Ferijevog koncerta. Ranijih godina organizatori u našoj zemlji su se suočavali s brojnim izazovima koje su pred njih postavili svjetski muzičari. Na devetom "Demofestu" u Banjaluci nastupio je bend "Mando Diao", koji je tražio od organizatora iz Banjaluke televizor s velikim brojem sportskih kanala. Njihova rajder lista je bila prilično šarolika jer vegani i vegetarijanci čine skoro polovinu ekipe od 16 članova, koji su bili u Banjaluci. Zbog toga su ih dočekala zdrava jela.

"The Sisters of Mercy", koji su takođe nastupili na ovom festivalu, tražili su sobu za zagrijavanje u bekstejdžu, i to u bukvalnom smislu riječi - jednu prostoriju opremljenu grijalicama, bez obzira na doba godine i julske tropske temperature.

Marki Ramon i njegova ekipa zahtijevali su da jedne stvari mora biti u izobilju - vode. Tu su i razni obični i gazirani sokovi, te nekoliko energetskih napitaka. On je kao pravi panker tražio samo jednu vrstu pića koja sadrži alkohol, a to je pivo. Kada je hrana u pitanju, američki muzičari nisu imali nekih specijalnih prohtjeva, a akcenat je bio na tunjevini, sardini, lososu i voću, uz već pobrojana pića. U njihovom rajderu stajao je samo jedan jedini zahtjev koji se mora ispoštovati i oko toga nema rasprave - Marki Ramon je izričito tražio sobu s kadom.

NEKI IMAJU I JEDNOSTAVNE ZAHTJEVE: Ki Mani Marli s Jamajke je u grad na Vrbasu stigao s timom koji čini čak 16 ljudi. Od organizatora su tražili salatu i dva jednostavna jela od tjestenine ili burgere, a nakon nastupa ekipa je tražila ribu s povrćem, picu, kao i vegeterijanske sendviče, jer Ki Manijev tim ima 10 vegetarijanca.

Čaj je bio važna stavka za bend "The Sisters of Mercy", koji je, između ostalog, od organizatora tražio i jedan čajnik. Članovi rok sastava iz Lidsa su naglasili da pažljivo biraju kada piju alkoholna pića, pa tako kvalitetni rum konzumiraju samo ponedjeljkom, srijedom i petkom, dok ostalim danima preferiraju škotski viski.

U ishrani, međutim, mnogo više pažnje obraćaju na zdravlje pa su tražili da ih dočekaju žitarice, bademovo mlijeko, vegetarijanska šunka, rendani đumbir i tačno tri limuna, s tim da žele i sendviče, kroasane, čips i umake.