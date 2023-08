Zašto je Blek Sabat mrzio biti hevi metal bend?

Grupa Blek Sabat je ultimativni inovator hevi metal muzike i zauvijek su povezani s tim žanrom - sviđalo se to njima ili ne. Uprkos njihovoj povezanosti i krunisanju titulom očeva hevi metal pravca, taj pojam ih jako iritira, a Sabati nikada nisu htjeli biti stavljeni u tu kutiju.

Džon Lenon je jednom slavno označio "Ticket To Ride" Bitlsa kao "prvu hevi metal ploču", što se nije svidjelo metalcima. Pravi kraljevi hevi metala, u njihovim očima su Blek Sabat.

Žestoko su stavili žanr na kartu, njihova je muzika dovela do bezbrojnih imitatora koji su pokušavali kopirati njihov stil, ali cijelo to vrijeme, Sabati su samo stvarali muziku koju su željeli, a ne pokušavali biti takozvani "hevi metal bend" .

Foto: Twitter / Printscreen

Blek Sabat su bili pioniri u svakom smislu te riječi. Birmingemčani nisu bili slični ničemu što je bilo prije njih i brzo su postali heroji za generaciju klinaca koji su bili oduševljeni njihovim anarhičnim zvukom. Ono što je Sabat učinilo tako raskošnim je to što bend nikada nije bio samo nastup Ozija Ozborna; sva četiri člana grupe donijela su svoje pojedinačne sastojke na zabavu, stvarajući nezaboravne metal himne.

Zbog čiste originalnosti grupe, ljudi su se natezali da joj daju ime. Na kraju su se svi odlučili za hevi metal, ali Blek Sabat nikada nisu konsultovani o tome. Međutim, ubrzo su shvatili da to ne ide nigdje i nisu imali izbora nego ostati s tim etiketiranjem.

"Zvali smo to hevi rok. Izraz hevi metal došao je od jednog novinara kad sam se vratio iz Amerike (sedamdesetih). Rekao je 'ti sviraš hevi metal', a ja sam rekao 'ne, to je hevi rok - ne znam šta je hevi metal'?" prisjetio se Toni Ajomi za "BBC" 2018. godine.

Basista legendarnog benda je takođe imao šta reći na tu temu.

Foto: Twitter / Printscreen

"U početku nam se nije sviđalo da nas zovu hevi metal. Ali svi te vole strpati u određene jame, pa smo se nekako navikli na to. A onda umjesto da bude pogrdno, postalo je čitav stil života", priznao je Gizer Batler u istom intervjuu.

Ajomi je nastavio:

"Htjeli smo stvoriti atmosferu kao što se dobija u horor filmovima - pokušavate stvoriti napetost unutar muzike. Mislili smo da bi bilo stvarno dobro dobiti ovakvu vibraciju, strah i uzbuđenje. Bila je to borba. Ništa nije bilo slično onome što smo mi radili. Preduzeli smo nešto jer smo vjerovali u to i voljeli ono što radimo" objasnio je Toni.

Kao i svaki drugi bend, Blek Sabat je samo spojio svoj široki niz uticaja kako bi stvorio ovaj distopijski zvuk koji nije bio sličan ničemu što je bilo prije njih. Bilo je to prirodno miješanje ideja koje ih je dovelo do toga da su naletjeli na rudnik blaga, a autentičnost je bila očigledna za sve.

"Drugima se to možda činilo kao novi žanr muzike. Ali nama se to samo činilo kao produžetak bendova koji su nam se sviđali, poput Hendriksa, Krima i Roberta Džonsona. Samo smo radili pjesme za sebe. Nismo mislili 'ovo je rok' ili 'ovo je metal' ili nešto slično; to je za nas bila samo muzika", objasnio je Batler za "What's On Birmingham" emisiju.

Foto: Twitter / Printscreen

Kad ste prvi u bilo čemu, uvijek ćete biti označeni terminom od ljudi koji nemaju veze sa scenom. Dogodilo se to s Britpopom, nju vejvom, a ova zavrzlama traje i danas s K-pop bendovima.

Blek Sabat ipak nije bila samo još jedna hevi metal grupa, oni jesu hevi metal, i bez njih, žanr nikada ne bi postojao, a kamoli cvjetao.