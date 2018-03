Zašto je pjesma stara 14 godina već 200 nedjelja u top 100 hitova?

Pjesma "Mr. Brightside" benda The Killers već 200 nedjelja se nalazi među 100 najpopularnijih singlova u Velikoj Britaniji prema listi Official Singles Chart Top 100.

To možda ne bi bilo toliko čudno da nije riječ o pjesmi koja je izašla 2004. godine.

Od jula 2016. godine bilo je samo nekoliko prilika u kojima ovaj hit nije bio među sto najpopularnijih singlova.

Zašto?

Zahvaljujući internetu i strimovanju.

Prema podacima British Phonographic Industry, riječ je o najstrimovanijoj pjesmi od svih objavljenih prije 2010. godine. Samo u prošloj godini, strimovana je čak 45 miliona puta, a u prva tri mjeseca 2018. godine, strimovana je skoro 900 hiljada puta.

Ali, nije samo strimovanje ono što pjesmu drži na listi, prenosi Index.

Ona je ove godine preuzeta (legalno, naravno) u prosjeku 696 puta nedjeljno, navodi se na zvaničnim stranicama Official Chartsa.

Od starijih pjesama na istoj listi dobro stoje i "Wonderwall" od Oasisa i "All I Want For Christmas Is You" Maraje Keri, i "Fairytale of New York" The Poguesa, u božićnom periodu.

Inače, "Mr. Brightside" je prošle godine dobila titulu i najslušanije pjesme 2000-ih.

(index.hr)