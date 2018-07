Završnu noć Nektar OK Festa uveličali Rudimental i S.A.R.S.

Peti po redu Nektar OK Festival završen je sinoć u prekrasnom ambijentu NP Sutjeska. Tokom tri dana trajanja festivala oko 30 000 posjetilaca imalo je priliku da uživa u šarolikom muzičkom line up-u, projekciji filmova pod otvorenim nebom, promociji knjiga, raftingu, planinarenju i mnogim drugim čarima koje nude Nektar OK fest i Nacionalni park Sutjeska.

Zadnji dan festivala na Sensation OK Stageu nastupili su Orthodox Celtsi i Ritam Nereda, koji su priredili fantastičnu zabavu za kampere uz svoje najveće hitove.

"To što smo snimali spot na Zelengori govori dovoljno šta ja mislim o ovom ambijentu. Ovo je jedan od onih festivala koji je dokazao da nije nemoguće napraviti ovako nešto, ne samu muzički nego i organizaciono", rekli su Orthodox Celtsi.

I momci iz benda „Ritam Nereda“ su oduševljeni konceptom festivala i publikom koja je prisustvovala koncertu.

"Sve je stvarno na vrhunskom nivou. Ovdje je specifična priroda plus težina tog istorijskog momenta. Ljudi su super raspoloženi, krajolik je stvarno neviđen", komentar je članova benda Ritam Nereda.

Nakon Sensation OK Stagea, program se prebacio na Main Stage gdje su sve prisutne zagrijali članovi benda Elemental uz svoje poznate organic hip-hop pjesme i moćne groove ritmove koje kombinuju. Nakon njih, publika je s oduševljenjem pozdravila članove benda S.A.R.S, koji su ove godine privukli i turiste iz Kalifornije.

"Treći put smo na Tjentištu i svaki put se iznenadimo koliko je zapravo lijep ambijent, i to sam milion puta govorio ljudima i vidjeti ovo mjesto. Drago mi je da postoji neki festival koji se odigrava u ovakvom ambijentu, festivalski prostor je savršen", prokomentarisao je Žarko Kovačević, frontmen benda S.A.R.S.

Nešto malo iza ponoći na bini se pojavio Rudimental, koji je do ranih jutarnjih sati zabavljao publiku i doveo atmosferu do usijanja. „Odlično je, predivno mjesto za festival, lijepo je nastupati okružen ovako divnom prirodom“ rekao je ovo nakon nastupa na OK festu Piers Agget ,član benda Rudimental,

Nakon toga, party se prebacio na After Party Stage gdje je pult preuzeo fenomenalni Vasil Hadžimanov.

"Stvarno je nevjerovatan ambijent, nikad nisam vidio ništa slično. Ovo nema nigdje, ne nalaziš se svaki dan u ovakvoj prirodi i nemamo priliku tako često vidjeti ovakve divote", rekao je Vasil.

Tokom tri dana na isto toliko festivalskih bina smjenjivala su se vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene. Preko 19 sati odličnog muzičkog programa svakoga dana, u kombinaciji sa adrenalinskim sadržajima raftinga i planinarske šetnje, uz posjete nekim od najljepših vidikovaca i predjela u ovom nacionalnom parku, malo kojeg posjetioca je ostavilo ravnodušnim.

Tjentište je tokom tri festivalska dana bilo središte okupljanja ne samo zaljubljenika u dobru muziku, provod i druženje, već i mjesto okupljanja ljubitelja prirode koji su se zajedno sa nama upustili u petu OK avanturu. Peti po redu Nektar OK Fest proteklog vikenda bogatim sadržajima, programom i muzikom i ove godine učinio je Nacionalni park Sutjeska epicentrom najboljeg provoda u regionu.