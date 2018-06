Zbog muzike žive, ali i umiru

Protekle sedmice su počele pripreme za najveće festivale elektronske muzike, koji će se ovog ljeta održati na Ibici. Noćni klubovi pripremaju svoje podijume, dok se vlasnici najljepših plaža polako pripremaju za dolazak nekoliko hiljada ljubitelja elektronskog zvuka. Ipak, za razliku od prethodnih godina, tokom kojih je vladalo veliko iščekivanje festivala, ove godine oni su u sjenci sudbine nedavno preminule zvijezde Avičija.

Festivali ovom rajskom ostrvu svake godine donesu prihod od 5,5 biliona dolara. Luksuzne plaže, hiljade obožavalaca i milionske zarade ipak nisu donijele svjetskim izvođačima sreću i zdravlje.

Švedski DJ koji je tragično završio prošlog mjeseca je imao veoma naporan raspored nastupa. Sve do 2016. godine, kada je privremeno pauzirao svoju karijeru, Aviči je imao oko 300 koncerata godišnje. Zdravstvene probleme zbog ovog pritiska Aviči je počeo osjećati još 2013. godine.

"Čak i kada ne radim, ja se osjećam kao da radim. Stalno sam za svojim kompjuterom, letim različitim letovima nekada i na drugi kraj planete. Različite vremenske zone su poremetile moj san", govorio je tada Aviči.

Stručnjaci za mentalno zdravlje ističu da je popularni DJ postao žrtva svog posla, a ono što je zabrinjavajuća je činjenica da je sam Aviči upozoravao svoje saradnike da ne može da izdrži naporni tempo života.

Poznati DJ s adresom u Banjaluci Mladen Tomić ističe da velika imena u svijetu elektronske muzike imaju veoma naporan raspored, koji ne može svako da izdrži bez posljedica.

"Za mene kao porodičnog čovjeka to je mnogo i ne znam da li bih mogao izdržati. Naravno da bih želio da napredujem u ovom poslu, ali to što oni rade nije normalno. Sviraju i po 15 gigova mjesečno na različitim kontinentima, svaki vikend se putuje i to je jako naporno", naglašava Tomić.

Tomić dodaje da su i same zvijezde odgovorne zbog situacije u koju sebe dovode.

"Niko od njih to ne mora da radi, mislim da i oni sami pretjeruju, a zbog velikog broja nastupa često se okreću narkoticima i alkoholu. Lucijano, DJ iz underground svijeta, takođe je nedavno objavio da se godinama borio protiv zavisnosti od alkohola i narkotika, sve zbog nenormalnog broja nastupa. Ja smatram da je neophodno imati granicu, kao što to radi Karl Koks, koji ne radi više od osam nastupa mjesečno, tako da je to nešto što se može izdržati", zaključio je on.

Muzički stručnjaci, kao i stručnjaci za polje mentalnog zdravlja, su saglasni da su zvijezde elektronske muzike u opasnosti te da je morao i ranije da se upali alarm zbog ove pojave. Nažalost, jedna od najvećih zvijezda Aviči je morao da izgubi život da bi pažnja javnosti prvi put bila skrenuta na zdravlje velikana elektronskog zvuka i na njihov tempo, koji zarad publike rizikuju život.