Zbogom, Ćos, istinska muzička legendo Banjaluke

Muzika je bila njegov život, a on je čitavog života bio čovjek koji je drugovao sa starijima i "krao" tajne muzičkog zanata kako bi ih mogao podijeliti s mladima, s kojima je proveo cijeli svoj radni vijek.

Zdravko Ćosić je bio istinska muzička legenda Banjaluke, a napustio nas je u noći između subote i nedjelje u 69. godini.

Ovog istaknutog banjalučkog kompozitora i muzičkog pedagoga kolege su odmila zvale Ćos. Dugo godina je bio dirigent Gradskog tamburaškog orkestra Banjaluka, a vodio je i Ansambl Zdravka Ćosića, koji je posljednjih godina veoma aktivno radio i koncertima svakog ponedjeljka u Vijećnici Banskog dvora uveseljavao poštovaoce dobre tamburaške muzike.

Od Ćosića su se porukama ljubavi i tuge opraštali njegove kolege, prijatelji, ali i sugrađani.

"Zdravko Ćosić nas je napustio. Dragi nastavniče, legendo našeg grada, maestro, veliki i dragi čovječe, ja nemam riječi da se oprostim od Vas. Imam samo neizmjernu tugu i ogromnu ljubav koju ću sačuvati za cijeli život", samo je jedna od poruka koju su poštovaci njegovog rada ostavili na društvenim mrežama.

Na njegov odlazak nije ostao imun ni kompozitor i direktor Banskog dvora Mladen Matović, koji je naveo da je Ćos bio njegov prvi nastavnik muzike.

"I čovjek koji je lično ubijedio moje roditelje da mi dozvole da se, bez obzira na to što sam bio vukovac, ipak upišem u srednju muzičku školu govoreći: 'Ma biće on i tu dobar...' Dragi Ćos, živio si muziku i za muziku do posljednjeg daha. Hvala ti za sve i završiću tvojim tradicionalnim pozdravom: 'Idemo dalje!'", riječi su kojima se Matović oprostio od Ćosića.

"Iza mene ostaju tragovi šta sam radio, i kada saberem sve, veoma sam zadovoljan. Međutim, 40 godina sam radio i tek nedavno kada sam sve to prebacio na kompjuter, spoznao sam koliko je to djelo. Dosta sam uradio, ali ne stajem, nego idem dalje", pričao je Ćosić svojevremeno proslavljajući 40 godina umjetničkog rada.

Njegova biografija je izuzetno plodonosna, a važno je istaći da je Ćosić uspio da uveže cijelu bivšu Jugoslaviju tamburom, bio je inicijator mnogih festivala u regionu, član stručnih žirija u zemlji i inostranstvu.

Radio je u RKUD "Pelagić", bio jedan od osnivača Dječjeg hora "Vrapčići" i Festivala narodne i starogradske muzike. Njegov značaj u muzici Banjaluke, ali i cijele BiH iz ovih, ali i mnogih drugih razloga ostaje nemjerljiv.

Od Ćosića se oprostila i pjevačica Slađana Mandić, koja je navela da je on bio dio njenog djetinjstva i najljepših sjećanja.

"Utkao je u mene iskrenu ljubav prema muzici, ali i disciplinu, rad na sebi i podržao moj talenat! Dio mog djetinjstva odlazi sa njim... Bio nam je više od prijatelja, bio je naša porodica i uvijek će ostati u našim srcima", rekla je ona.

Banjalučka muzička scena odlaskom Ćosa biće osiromašena za jedno toplo i drago biće. Ćos je, rječju, bio dobri duh ovog grada. Mjesto i datum sahrane biće naknadno saopšteni.