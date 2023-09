Željko Galonja objavio pjesmu i spot "Zlavremena žena"

GRADIŠKA - Željko Galonja, kantautor i književnik iz Gradiške, ovih dana objavio je pjesmu i spot "Zlavremena žena", a riječ je o njegovoj četvrtoj autorskoj numeri sa nadolazećeg albuma "Žalospjevi".

Ranije je objavio pjesme i spotove pod nazivima "Veteran", "Jutra" i "U maloj kući", te najavio da će se na albumu naći ukupno deset pjesama.

"'Žalospjevi' je naslov pod kojim će se na nečemu, namjerno kažem nečemu, jer je prije bilo na vinilu, a sada je to nekakav neodređen pojam za nosače zvuka (čak više nije ni CD), naći mojih deset pjesama. Većina pjesama je već usnimljena, ali za početak ću objaviti, svaka tri-četiri mjeseca, nekoliko numera kao singlove (naravno, uz vizuelnu podršku, spot), pa onda album. Sam naslov govori da su sve teme teme sučeljavanja, odnosno kontrast od hvale i hvalospjeva, kojih je u ovom vremenu, posebno u muzici (kada kažem muzici, mislim žanrovski slično mojoj) previše", rekao je ranije za "Nezavisne" o svom albumu Galonja.

On je istakao da su "žalospjevi" mnogo zdraviji od "hvalospjeva".

"Želim da na ono brvno iz priča stanem kao druga rogata životinja i da zaustavim hvalisanja, prvenstveno samohvale, pa barem i na tren da se ispriječim na tom slobodnom putu prelaska takvog nečega u naše živote. Mislim da je krajnje vrijeme da se sve više govori i uočava to da skoro ništa nije kako bi trebalo da bude, a da smo za to krivi upravo mi. Hvalospjevi izrode degeneričnost, a žalospjev propitkuje i opominje i bez obzira na to što je vrletan ili kržljav, u njemu je daleko više zdrave istine nego u onome drugom", riječi su Galonje, koji za novu pjesmu "Zlavremena žena" potpisuje tekst, muziku i aranžman.

Pjesma je snimljena u studiju BiRK u Beogradu, a muzički producent i saradnik na aranžmanima, kako je to bio slučaj i kod ranijih pjesama, bio je Bojan Krtinić Bach. Krtinić je ujedno pjevao bek vokale, snimio klavir synth i bas gitaru.

Scenario za spot zajednički potpisuju Željko Galonja, Bojan Krtinić i Radost Galonja Krtinić, video Bojan Krtinić i Radost Galonja Krtinić, dok je u spotu glumila Nina Martinović. Radost Galonja Krtinić je takođe snimila prateći vokal, dok je vokal i gitare snimio Željko Galonja. Bubanj je snimio Aleksa Milijanović.

"Posebno i veliko hvala akademskom slikaru Slobodanu Vidoviću na ustupljenom prostoru za snimanje u Silvercubegallery", zaključio je Galonja.