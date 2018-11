Željko Samardžić za "Nezavisne": Otkako sam promenio lični opis sponzori me saleću

Da karijera može da se započne u nešto kasnijim godinama, a da se pri tom stepenicu po stepenicu gradi do velikog uspjeha, najbolji dokaz je pjevač Željko Samardžić.

Njegove pjesme, koje odišu emocijama i romantikom, zavoljeli su i oni koji nikada nisu bili zaljubljeni, a nakon posljednjeg albuma "Mila", koji je objavljen prošle godine, početkom ove je objavio i kompilaciju od deset pjesama.

Da ne misli ni tu da se zaustavi, otkrio je u intervjuu za "Nezavisne", rekavši da i sada radi na novim pjesamama, a da je upravo muzika ta koja je pored porodice njegova glavna vodilja u životu.

NN: U ovoj godini ste objavili kompilaciju pjesama, promijenili ste imidž... Kada se osvrnete na period iza nas, jeste li zadovoljni postignutim?

SAMARDŽIĆ: Ja sam prezadovoljan kako je protekla prethodna godina. Sa mnom se nikada nisu bavili sponzori, a od trenutka kada sam promenio lični opis ne mogu vam opisati koliko sponzora imam. Dosad sam snimio desetak reklama. Godina je bila jako uspešna, s tim da sam odlučio da ne preterujem, ipak sam zagazio u sedmu deceniju, treba svoj organizam slušati.

NN: Kako provodite slobodno vrijeme, kada niste na nastupima?

SAMARDŽIĆ: U slobodno vreme volim da budem s porodicom i volim da budem u Bokokotorskom zalivu, gde imam svoj brod.

NN: Možemo slobodno reći da imate veoma uspješnu karijeru. Kako biste je Vi ocijenili i koliko ste samokritični?

SAMARDŽIĆ: Jedino mi je žao što se nije desila kao sad ovim mladim ljudima, koji imaju više šansi. Ja sam ipak sa 40 godina počeo svoju karijeru, a mnoge karijere na ovim našim prostorima se završavaju u tim godinama. Imao sam sreću da imam divne saradnike. Mene su držale i moje pesme, a moram vam reći da sam pre nekoliko dana dobio tri pesme od Dragana Brajovića i jedva čekam kada ću u studio da ih otpevam.

NN: Pretpostavljam da za svaku Novu godinu negdje nastupate. Da li Vam nedostaje porodica u tim trenucima i je li Vam je žao što u to vrijeme niste s njima?

SAMARDŽIĆ: Ja se trudim da makar jedan član porodice bude sa mnom, a ovaj put će, kao i dosad biti moja najmlađa kćerka Minja i biće mi drago ako je uspem nagovoriti da i ona otpeva nešto na Trgu Krajine za novogodišnju noć. Ona peva prateće vokale i bila je sa mnom na turneji u Australiji.

NN: Jedan ste od rijetkih muzičara koji su ostali dosljedni svojoj muzici. Koliko je to bilo zahtjevno i kako se izboriti sa današnjim trendovima?

SAMARDŽIĆ: Kada u karijeri stvorite ekipu ljudi koja vas poštuje i voli, možete samo da sačuvate to poverenje i da nastojite da to što duže traje. Naravno, dolaze i mlađe generacije koje to slušaju i kojima se to dopada. Ti novi trendovi, oni su interesantni toj mladoj generaciji, što je normalno. Ja gde god pravim koncert tu dolaze oni koji me poštuje, a moja je sreća što ih ima dosta.

NN: Da, na Vaše koncerte dolaze sve generacije, od mlađih pa do onih starijih. Kako postići tako nešto?

SAMARDŽIĆ: To su momenti kada mladi kreću da se zaljubljuju, a moje pesme su takve da imaju divne poruke, od "Grlice" do "9.000", "Ne spominji ljubav", sve su to divne ljubavne priče, mislim da imam zaista divne pesme i mogu samo reći da sam ponosan na njih. A ovi stariji su već godinama uz mene i jednostavno sam uspio da očuvam to njihovo poverenje. I mogu da kažem da sam ponosan što na moje koncerte dolaze sve generacije.

NN: Kakvi su Vaši planovi za budućnost, da li uskoro možemo da očekujemo nove pjesme?

SAMARDŽIĆ: Imam neke nove pesme i mnogo vremena provodim u svom studiju, koji se nalazi u Beogradu. Stalno sviram i raduje me kada god dođem do neke nove ljubavne priče. A nove pesme biste mogli očekivati pred kraj ove godine.

NN: Da li Banjalučani mogu očekivati neku novu pjesmu za novogodišnju noć i šta očekujete od publike na tom koncertu?

SAMARDŽIĆ: Postoji mogućnost da bude tako. A najbitnije je da znaju pesme napamet i da mi pruže dobru i jaku podršku.