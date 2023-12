Željko Vasić oduševio publiku na koncertu "Moja kafana"

Muzičar Željko Vasić održao je sinoć prvi od dva koncerta "Moja kafana" u Mts Dvorani u Beogradu pred prepunom velikom salom.

Popularni kantautor pejvao je sinoć duže od tri sata zajedno sa oduševljenom publikom i dokazao da su njegovi prednovogodišnji koncerti sa konceptom "Moja kafana" već postali tradicija rasprodate Mts Dvorane.

Pojačan novim članovima benda, Vasić je krenuo legendarnim hitom "Always On My Mind"(mnogi pamte najpopularniju verziju ove pjesme u izvodjenju Elvisa Prislija), da bi prešao na svoje numere – "Ne gubi veru u ljude", "Večiti romantic" i "Gnezdo".

Publika je uveliko bila na nogama, plešući, pjevajući i uživajući u zaraznim hitovima "Pratiš me u stopu" i "Voli me i ne voli me", prenosi Tanjug.

Podjednako se veselila i ekipa na bini koja je sjedila za stolovima sa kariranim stolnjacima, sastavljena od Željkovih prijatelja i kolega koji su se uključivali u pojedinim pjesmama.

Neposredno pred izvođenje najvećeg Željkovog hita "Žena kao ti", pjevač je pozvao ljubavni par iz Valjeva da se popne na scenu, i time je ohrabrio momka da klekne i zaprosi svoju izabranicu. Logično, uz njene suze radosnice i ovacije publike, Vasić je poželio sreću budućim mladencima hit numerom "Zauvek".

Koncert "Moja kafana" se održava i večeras u Mts Dvorani, kada je rodjendan Željka Vasića.

