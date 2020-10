Žera: Zabrane su najgora opcija i kada je pandemija i kada nije

Popularna grupa "Crvena jabuka" sa Draženom Žerićem Žerom na čelu benda predstavila je novi studijski album naziva "Tvrđava", koji su mnogi već opisali jakim kao prava tvrđava.

Album je najavljen istoimenim singlom i spotom, a legendarni Žera pokazao je zašto je grupa na samom vrhu već punih 35 godina. U razgovoru za "Nezavisne" Žera govori o novom ostvarenju popularnog benda, saradnjama koje je ostvario s brojnim velikanima, među kojima su Željko Samardžić i Josip Pejaković, kao i izazovima kod snimanja i objave albuma u vremenu pandemije virusa korona.

NN: Predstavili ste novi album "Tvrđava". Šta nam možete reći o ovom izdanju i koliko ste dugo radili na njegovoj realizaciji?

ŽERA: Album se zove "Tvrđava" i ima 15 pjesama. Brzo smo mi to napravili. Nismo gubili puno vremena i jasno je sve u pjesmama. Imaju dva-tri gostovanja, a treba svakako izdvojiti Josipa Pejakovića u pjesmama "Tvrđava" i "Moj brate" i Željka Samardžića u pjesmi "Aleje ljubavi". Osim njih novi album nosi još nekoliko saradnji pa su tu i Rijad Gvozden i Alen Hrbinić. Imamo lijepih gostovanja i na video-spotovima i sve je bilo baš brzo završeno.

NN: Spomenuli ste da na ovom izdanju imate gostovanja brojnih kolega, među kojima su Josip Pejaković i Željko Samardžić. Kako je došlo do te saradnje i kako su kolege reagovale na vaš poziv?

ŽERA: Kad radiš pjesmu u početku ne znaš da li ćeš imati saradnju. Kada postaviš pjesmu u studiju i ako osjetiš da treba neko da gostuje, da li pjevanjem ili kao što je Josip Pejaković gostovao recitovanjem i pjevanjem, onda se to brzo uklopi. Josip Pejaković je naš poziv rado prihvatio i to nam je posebno drago, jer ipak je on velikan, umjetnik i jako dobar, veliki čovjek.

NN: U jednoj izjavi je navedeno da kolege koje su čule vaš novi album kažu da je jak kao "Tvrđava". Koliko vam znače ovakvi komentari i pohvale?

ŽERA: Drago mi je da kolege tako misle, jer i ja lično uvijek zastupam stav da ako radiš pjesme iza njih treba i da stojiš.

NN: Za potrebe snimanja spota "Aleje ljubavi" prešli ste više od 5.000 kilometara. Koliki je izazov bio snimanje ovakvog spota u periodu pandemije virusa korona?

ŽERA: Taj spot je sniman preko ljeta i proveli smo put u kombiju. Sama pjesma u svom nazivu "Aleje ljubavi" govori da uvijek ima nešto jače i od ratova i od pandemija, dakle to je ljubav. Pošto smo Željko i ja isti i bavimo se ljubavnim pjesmama, obišli smo cijelu bivšu Jugoslaviju i pokušali smo ta neka divna vremena da prikažemo i da tom pjesmom unesemo malo vedrine. Na putu su se desile razne anegdote jer je sav naš život anegdota. Ljudima je uglavnom bilo smiješno i čudno vidjeti nas u kombiju starom 50 godina. To je bilo smiješno za vidjeti i vjerujem da je to bila najveća anegdota.

NN: Kako vi gledate na pojavu pandemije i koliku je štetu nanijela vama i kolegama s obzirom na to da su svi nastupi ove godine bili otkazani?

ŽERA: Ne bih rekao da je pandemija naškodila samo nama, već svim ljudima. Ako gledamo poslovno, svima su poslovi ugroženi, osim ovima što prodaju maske i te ostale stvari. Po mom mišljenju su te pojave više sile i ako gledamo brojke i šta se radi zbog tih brojki, one ne opravdavaju mjere koje se donose, ali eto uvijek treba ostaviti struci da ona radi svoj posao. Mislim da je ovo jedno treniranje strogoće, od policijskih satova i ostalog. Pravila zbog kojih se ti nekada zapitaš jesi li ti lud... Slažem se da pravila moraju postojati, ali ona moraju biti razumna. Ako vas nešto ograničava na 12 sati, pa poslije tih 12 sati toga nema, to nema smisla. Mislim da je potrebno malo i životne prakse staviti u teoriju da bi se napravio neki zakon ili donijela neka pravila. Inače u životu zabrane su najgora opcija u bilo čemu. I kad je pandemija i kad nije pandemija, to je kontraefekat. Šta god da ljudima zabraniš obiće ti se o glavu, to ti je sigurno.

NN: Ako se vratimo na album, svjedoci smo danas da se u brzom vremenu muzičari uglavnom odlučuju za objavu pojedinačnih singlova, tako da je album kao format pao u drugi plan. Vi ste se ipak odlučili da objavite svoj rad kao cjelinu. Ima li isplativosti u objavi albuma ili je to postalo više satisfakcija samog umjetnika kao zaokružena cjelina?

ŽERA: Sve moje kolege koje se duže bave ovim poslom odlučuju se za albume. Ovi novi muzičari se odlučuju za singlove. Mi ne izdajemo jednu pjesmu. Ona nama jeste osnova, mi iznosimo ljudima note i melodije, ali u cjelini kao album. Ovo što rade ovi koji izdaju po jednu pjesmu, mislim da je to nešto drugo, mislim da je to borba za klik, dakle tu se uglavnom nude neke druge vrijednosti. Tu se najmanje nudi sama pjesma. To su različite stvari i siguran sam da bi i oni izdavali albume da imaju pjesme.