Značajni svjetski orkestri izvodili muziku Isidore Žebeljan

Muziku preminule srpske kompozitorke Isidore Žebeljan izvode najznačajniji ansambli današnjice, kao što su Oktet Berlinske filharmonije, Bi-Bi-Sijev simfonijski orkestar, Geteborški simfonijski orkestar, Academy of St. Martin in the Fields, Bečki simfoničari, Brodski kvartet i mnogi drugi...

Njene kompozicije se redovno izvode u čitavoj Evropi, Izraelu, na Dalekom istoku, u Americi, Africi i Australiji... Autorski kompakt diskovi njene muzike objavljeni su u Njemačkoj i Velikoj Britaniji.

Neka od njenih najvažnijih djela su: opere "Zora D", "Maratonci", "Simon izabranik", "Dve glave i devojka", "Nahod Simon"; orkestarska dela: "Konji Svetog Marka", "Zujte strune", "Escenas picaras"; koncertna djela: "Igra drvenih štapova" za hornu i gudače, "Frula i flamingosi" za klarinet i orkestar, "Tri čudne ljubavi" za violinu i orkestar i ciklus pjesama za glas i orkestar "Rukoveti".

Isidora Žebeljan preminula je poslije duge i teške bolesti u Beogradu.