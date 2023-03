Znate li šta se krije iza pjesme "You're Beautiful" od Džejmsa Blanta?

Pjesma "You're Beautiful" od Džejmsa Blanta ostaje popularna, iako često raskidana, ljubavna pjesma gotovo dvije decenije nakon objavljivanja, ali možda ćete dvaput razmisliti o tome koliko je numera romantična nakon što čujete njeno pravo značenje.

Blant dokazao je da je kralj samozatajnih šala otkako je "You're Beautiful" postala hit 2004. godine, nakon što je proveo pet sedmica na prvom mjestu.

Hvalili su ga zbog načina na koji je reagovao na ljude koji su psovali pjesmu, ali je ranije i sam priznao da je "You're Beautiful" zapravo "malo jadna".

Razmislimo o stihovima. "Vidio sam anđela / U to sam siguran / Nasmiješila mi se u metrou / Bila je s drugim muškarcem / Ali neću izgubiti san zbog toga / Jer imam plan."

Dakle, ono što on govori je da ima "plan" kako ovu ženu dobiti od njenog postojećeg muškarca. Ali kakav je to plan? Pa, prema Blantu, to je uhoditi je.

Da, rekli smo Vam da je malo jezivo.

Tokom nastupa u šou Džona Bišopa, pjevač je objasnio: "Radi se o tome da ja uhodim tuđu djevojku u podzemnom metrou dok sam napušen... ali ljudi to puštaju na svojim vjenčanjima, što je lijepo."

Blant je takođe ranije objasnio za "The Guardian" da je žena u pjesmi bila inspirisana slomljenim srcem, kako je objasnio: "Jednog dana sam bio u podzemnoj željeznici u Londonu i vidio bivšu djevojku sa svojim novim momkom. Pogledi su nam se sreli, ali smo samo prošli jedno pored drugoga, a ja sam otišao kući i napisao riječi 'You're Beautiful za dvije minute."

Pjevač je takođe pripisao zasluge dvojici drugih tekstopisaca što su mu pomogli da završi pjesmu, ali je jasno dao do znanja da je pjesma "uvijek bila prikazivana kao romantična, a zapravo je pomalo jeziva".

“Svako ima te trenutke u kojima se pita: 'Što da sam nešto rekao?'", rekao je Blant.

On je takođe govorio o izmjenama kojima se pjesma podvrgla kako bi postala prihvatljiva za neke mlađe slušaoce, objasnivši da ga je njegova diskografska kuća zamolila da ukloni riječi "f**king high" (eng. "je***o napušen") iz teksta.

"Probao sam 'posebno visoko (sleng. napušeno)', posebno visoko'!,” prisjetio se.

"Na kraju sam otpjevao "flying high" (eng. "letjeti visoko") na radio verziji, ali sam želio da objavljena verzija ostane kakva je bila. Rekao sam im: "Bio sam je***o napušen!"

Čak ni muzički video za pjesmu ne daje mnogo da je oslika u pozitivnom svjetlu, budući da prikazuje Blanta kako se polako svlači prije nego što skoči s litice.

Očigledno se nije previše trudio sakriti tamu pjesme od nas, ali izgleda da nam je svejedno promakla, prenosi "LadBible".