Zoran Dašić Daša za "Nezavisne": "Legende" su iznad svih pojedinaca

Zoran Dašić Daša, muzičar sa srcem rokera i dušom tamburaša, te književnik sa statusom priznatog umjetnika u Srbiji, više od tri decenije uspješno vodi grupu "Legende", koja je imala tešku godinu iza sebe.

Nakon odlaska pjevača Ivana Milinkovića, pojedini mediji u Beogradu sredinom tekuće godine pisali su čak i o raspadu grupe, međutim Daša poručuje da su "Legende" iznad svih pojedinaca, računajući i njega, koji je autor gotovo svih njihovih pjesama. U mjesecima iza nas Daši se javilo mnogo kvalitetnih pjevača i, po njegovim riječima, uskoro će se znati ko će naslijediti Milinkovića. Prinudni i, kako se ispostavilo, potrebni odmor grupe bliži se kraju, a šta "Legende" spremaju nakon povratka na scenu, Zoran Dašić Daša govorio je za "Nezavisne".

NN: Kakvo je trenutno stanje u grupi?

DAŠIĆ: Trenutno postoji nekoliko pevača koji su u najužem izboru i "Legende" će vrlo brzo imati novog pevača. Puno odličnih pevača se javilo, ali iskreno, teško je izabrati, pošto muzika koju mi radimo zahteva više veština. Ima tu i pop balada i narodnjaka, ima svega, i teško je naći pevača koji jednako dobro radi i jedno i drugo i treće ili bar vrhunski jedno, a solidno drugo i treće.

NN: Dakle, trenutno ste na klackalici...

DAŠIĆ: Pa videćemo, čak se javio i jedan stranac, koji je vrhunski italijanski pevač, ali ne znam da li će se uklopiti. Interesantna je cela priča, ali moraćemo ubrzo da je privedemo kraju, iako sam ja rekao da ne žurim. Meni je bitno da i grupa malo odmori posle trideset godina, ali nove pesme su tu, tako da uskoro odmor privodimo kraju.

NN: Odmor je bio plodonosan u kreativnom smislu?

DAŠIĆ: Jeste, iako je većina pesama bila gotova još pre Ivanovog odlaska.

NN: Da li je odlazak Ivana Milinkovića bio veliki šok za grupu?

DAŠIĆ: Meni je bitno da se zna da su bend "Legende" i ime koje smo napravili bitniji od bilo kog pojedinca, uključujući i mene koji sam sve te pesme praktično i uradio i osmislio celu priču. Mi, jednostavno, imamo obavezu prema tom imenu. Bez lažne skromnosti, sada pričam o činjenicama. Mi smo zaista dobili sva moguća priznanja za doprinos kulturi i naravili smo jedan brend. Sticajem okolnosti, Bog je tako hteo. Samim tim mi imamo i odgovornost da to držimo i ne oborimo ispod nekog nivoa koji smo sami sebi postavili. Osim Ivana, ceo bend je tu, a njegovu odluku poštujemo.

NN: Po napisima u medijima, rastali ste se korektno i ljudski...

DAŠIĆ: Jedino što nije bilo korektno, a što sam pročitao u jednom njegovom intervjuu, jeste da je otišao jer "Legende" nisu mogle ni trideset odsto njegovih mogućnosti da isprate. Ako je to izašlo iz njegovih usta, onda je to ružno i pokvariće sliku, ali šta je tu je.

NN: Možda je mislio na opersko pjevanje kojim se bavio prije "Legendi"?

DAŠIĆ: Ne verujem, opersko pevanje je za njega završeno pre više od trideset godina. Mislim, on je godinama želeo da uradi nešto van nas, a na kraju se ispostavilo da se to van nas zove "Grand". U "Grandu" su pare, a pare su jako čudna stvar u životu. Ja sam bio protiv te priče i mislim da smo se mi tu i razišli. To je njegov izbor i više tu nema šta da se doda.

NN: Nasuprot produkcija koje obrću velike novce, Vi ste se okrenuli poeziji?

DAŠIĆ: Objavio sam tri zbirke poezije, ali kad već pričamo o tome, moram da pomenem da sam i član Srpske akademije scenske umetnosti, član Udruženja kompozitora i član Udruženja književnika, tako da su odgovorni ljudi ono što pišem i zvanično proglasili poezijom. To je jedna strana, a druga strana jeste da je ono što smo radili u grupi dobilo određena priznanja za očuvanje tradicije. Priča se zaokružuje i mi ne smemo sebi da dozvolimo da padnemo ispod tog nivoa.

NN: Ne planirate se zaustaviti na tri objavljene knjige?

DAŠIĆ: Ne, što više godine prolaze, ja se više okrećem ka tome. Muzika i dalje stoji, ja i dalje pišem i komponujem neke pesme i za neke serije sam radio skoro, ali moram da kažem da se sve više okrećem olovci i papiru i ovih dana upravo završavam jednu proznu knjigu.

NN: Možete li otkriti o čemu se radi?

DAŠIĆ: To je roman koji je najbliže stilu Mome Kapora. Ima dosta biografskog i dokumentarističkog i osamdeset odsto onoga što je opisano u knjizi je istina. Opisujem neki svoj život u poslednjih trideset godina i sve događaje koji su se zbili kod nas. Normalno, to nije moja autobiografija i ja nisam toliko veliko ime da bih pisao autobiografiju. Ja sam jedan posmatrač koji je bio svedok burnog vremena i koji je sticajem okolnosti mnogo toga video i upoznao mnoge značajne ljude i delio kafanski sto sa mnogim pesnicima i književnicima, muzičarima. Tu su opisane njihove anegdote iz tih mesta kroz jednu jako ozbiljnu priču.

NN: Pretpostavljam da će jedno od značajnijih mjesta u knjizi zauzeti Bora Đorđević ili lik nazvan po njemu, jer on je i kumovao imenu grupe "Legende"?

DAŠIĆ: Tačno tako, mi se družimo i privatno i znamo se četrdeset godina, a pored toga što je kumovao imenu benda "Legende", Bora Đorđević je i kumovao i mojoj deci na krštenju. Njegovih anegdota iz osamdesetih godina i onoga što je zaboravljeno ima poprilično u knjizi. Biće tu svega i svačega, ali hajde da ne pričam više o knjizi dok ne dođe vreme za objavu.

NN: Za kraj, recite nam da li "Legende" osim novog pjevača planiraju i nove saradnje?

DAŠIĆ: U planu je da se uradi CD sa deset pesama pod nazivom "Legende pevaju", a pevaće ih deset naših jako poznatih pevača, tako da će grupa "Legende" biti predstavljena i na jedan drugi način.