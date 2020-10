Zoran Matić predstavio prvenac "50 top lokacija Bosne i Hercegovine"

Banjalučki autor Zoran Matić predstavio je publici svoju prvu knjigu "50 top lokacija Bosne i Hercegovine" u kojoj je opisao sve ljepote naše zemlje sa osvrtom na kulturu, umjetnost i sjećanje na najveće pisce koje je naša zemlja imala.

Autor je odranije poznat javnosti kao osoba koja je obišla veliki broj svjetskih destinacija, a u svom prvom književnom izdanju odlučio je da na stranicama knjige čitaocima donese dašak kulture i ljepota Bosne i Hercegovine.

"Kako je krenulo ovo zlo s pandemijom virusa korona, polako sam počeo da predlažem ljudima mjesta koja mogu da obiđu i došli smo do toga da sam na jednom papiru prikupio 70 lokacija koje vrijedi vidjeti u našoj zemlji", rekao je Matić i dodao da je nakon prikupljenog materijala odlučio da napravi selekciju od 50 lokacija sa istorijskim i umjetničkim značajem koje svi treba da vidimo i koje svi treba da upoznamo.

Veliki književnici poput Dučića, Šantića, Andrića i drugih su, po riječima autora, prevedeni na više od 15 svjetskih jezika, te se Matić nada da će i njegovo izdanje u narednom periodu dobiti verziju na stranom jeziku koje će biti odličan vodič svim strancima koji budu hodili u Bosnu i Hercegovinu.

"Knjiga je pisana u formi ličnih doživljaja mjesta, ličnosti i lokacija. Ja ne predstavljam samo knjigu, ja iznosim i emociju koju sam doživio kroz stranice. Ljudi koji su u mom društvu pomogli su mi da istražim i planinske ljepote i zato stalno u knjizi govorim mi i u množini", istakao je Matić.

Autor dodaje da je pred njim bio veliki broj izazova u stvaranju prve knjige, te da je proces pisanja doživio kao usamljenički sukob čovjeka i tastature.

"I pored tog sukoba tastature i čovjeka, stvaranje knjige je nešto nevjerovatno. Dok sam istraživao lokacije i istorijske ličnosti, stekao sam divne prijatelje kojima ću vječno biti zahvalan", poručio je Matić.

Osim prirodnih ljepota, umjetničkih djela i građevina, autor se u ovom ostvarenju potrudio da predstavi karakterne osobine našeg naroda koje su svojstvene samo našim ljudima.

"Mi imamo jednu osobinu koja se zove inat. I u našoj zemlji postoji čak i spomenik inatu koji se nalazi u Sarajevu. Tokom istraživanja i putovanja za potrebe ove knjige imali smo divna, ali i negativna iskustva. U mojoj knjizi nećete naći nijedno mjesto koje je vezano za ratove i stradanja. Nisam želio da se bavim tom stranom istorije jer mislim da nema ništa gore nego trgovati i koketirati sa mrtvima", zaključio je Matić.

Autor je javnost podsjetio i da u našoj zemlji postoji nekoliko lokacija i spomenika kojih nema nigdje u Evropi, a jedno od njih je i jevrejsko svetilište koje datira iz 13. vijeka.

"Početkom Drugog svjetskog rata Hitler se potrudio da uništi sve što je Jevrejima sveto. Jedino u BiH postoji jevrejsko svetilište koje je preživjelo ova razaranja i datira iz 13. vijeka. To je grob Moše Danona koji su čuvali islamski derviši i on i dan-danas postoji. Mi smo na tom svetilištu zatekli posjetioce iz Azerbejdžana koji su došli da se mole i poklone i to je nešto u šta ja i danas ne mogu vjerovati. Takvih jedinstvenih mjesta u našoj zemlji je zaista mnogo", poručio je Matić.

Novu knjigu "50 top lokacija Bosne i Hercegovine" moguće je naručiti preko Facebook profila autora Zorana Matića i putem portala eho-portal.com.