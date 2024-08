Zoran Predin: Mladi vole staru muziku, samo im je treba ponuditi (VIDEO)

TREBINJE - Poznati slovenački muzičar Zoran Predin, praćen muzikom "Damirov Django goup", otvorio je,u amfiteatru na Crkvini iznad Trebinja, treći po redu "Trebinje džez festival" koncertom pod nazivom "Zoran pjeva Arsena".

I sam je Predin nakon koncerta kazao da mu je drago što je publika očigledno uživala i da će se, s obzirom da je prvi put nastupio u Trebinju, svakako ponovo vratiti.

"Po prvi sam puta u Trebinju, ali nažalost, malo sam vidio u ovom gradu, osim kada smo dolazili nekim sporednim prelazima zbog gužvi na granici, a gužva me je dočekala i na putu ka ovom vidikovcu, jer je bio ogroman broj onih koji su automobilima dolazili na moj koncert i to me je jako veselilo, jer je publika imala priliku da baš uživa u Arsenovim biserima.

Došli smo preko 700 kilometara daleko i baš se radujemo da su sa ovog prekrasnog vidikovca odzvanjale Arsenove pjesme, izvedene na neki naš nov način", kazao je Predin.

Koncert na Crkvini je, kako je i sam objasnio, bio svojevrsni omaž u čast dvojici preminulih prjatelja, ne samo svevremenskog kantautrora Arsena Dedića, već i poznatog džez gitariste Damira Kukuruzovića koji je preminuo od kovida 2020. godine.

"Obojicu sam jako volio. Imao sam i čast i privilegiju da budem prijatelj i česti gost kod Dedića i kada je njegov sin Matija snimio prekrasan album "Matija svira Arsena" ja sam ga odmah pitao – A ko će da ga pjeva, pa su mi Gabi i Matija rekli – možeš ti, na šta sam ja odgovorio da mogu ja, ali ću ga napraviti na svoj način. Tako je i bilo i ispalo je sjajno, jer je album bio najprodavaniji 2020 godine.

Te godine, nažalost, od kovida umire i moj prijatelj Damir Kukuruzović i ja sam mu, na vijest da je preminuo, odmah napisao pjesmu o prijateljstvu, o prolaznosti i svevemenosti prijateljstva `Pjesma o novoj zvijezdi` koju smo sa puno emocija izveli i ja i njegov bend koji evo još nastupa sa mnom“, rekao je Predin koji je u repertoar Arsenovih pjesama uključio i ovu koju je posvetio Damiru.

Napominjući da je i sam bio pomalo iznenađen koliko se ovaj album dobro prodavao i prodaje se i dan danas, a s obzirom da je u međuvremenu, osim pjesme posvećene Damiru, uradio je dosta novog materijala, Zoran Predin nastavlja sa novim izdanjima.

"Da, ovaj album je bio najprodavaniji prije četiri godine, ali ja imam i puno novog materijala. Očigledno je i mlađa publika zavoljela te aranžmane, koje im je samo trebalo ponuditi, tako da ove godine izlazi drugo izdanje ovakvoga Arsena u mom izvođenju. Nemam razloga da ne očekujem uspjeh", dodao je Predin.

Napominje da je prije samo nekoliko dana na Sarajevo film festivalu bila premijera dokumentarno – igranog filma o njegovom životu i radu - "Praslovan" režisera Slobodana Maksimovića.

"Sad je baš bio film o mojoj karijeri na Sarajevskom filmskom festivalu i što mi je drago - jako dobro je primljen. I meni se jako svidio. Obuhvatio je svu moju karijeru dugačku nekoliko decenija i pomenuo sve moje značajne pjesme, o meni su govorili moji dragi prijatelji i kolege", rekao je kratko ovaj slavni muzičar.

Iza Predina, koj je i na koncertu podsjetio da je rođen u Mariboru, po njemu daleke 1958. godine, bogata je muzička karijera i 46 godine rada, sa isto toliko muzičkih albuma, ali mu ne pada napamet da stane.

"U Beogradu radim sa Nikolom Čuturilom, dugogodišnjim prijateljem, jedan projekt koji se zove "Analogna rasa" i to je, u stvari, muzički projekt srodnih duša koji smo odavno imali u glavama. Nadam se da ću ga moći iduće godine na istom ovom mjestu predstaviti i nadam se da će se pričati kako divno sve skupa izgleda, pogotovo kada vjetar ovako lijepo dune kao sada na ovoj Crkvini", dodao je na kraju Predin.

Muzički spektakl u stilu džipsi svinga, koji odavno ovako kvalitetno nije izvođen u Trebinju, ostaće zasigurno za pamćenje i po odličnoj muzici, ali i po još boljoj posjećenosti, jer su u automobilskim kolonama koje su se kretale te večeri ka Crkvini, dobrim dijelom bile registarske oznake iz svih krajeva regiona, a sve je ujedinila neka stara dobra i kvalitetna muzika izvođena na drugi način.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.