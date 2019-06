Zoran Prodanović Prlja: Muzika bi trebalo da bude u službi suživota

Legendarni rokenrol sastav iz Rijeke "Let 3" najavio je nastup na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa" na Tjentištu, koji će biti održan od 12. do 14. jula, a kažu da je lokacija prekrasna, jedinstvena i idealna za pozitivnu energiju.

Bend je, po mnogima, jedan od najkontroverznijih rok sastava. Njihovi performansi su privukli pažnju cijelog regiona, a bend se kroz svoje tekstove nameće kao kritičar vremena u kojem živimo. Osnovu benda čine pjevač Zoran Prodanović Prlja i basista Damir Martinović Mrle, koji su u ovom bendu od njegovog nastanka, od sredine osamdesetih. U razgovoru za "Nezavisne" Prlja govori o najavljenom nastupu na "Nektar OK festu", izazovima sa kojima se bend suočavao sve ove godine, kao i zanimljivostima koje im se dešavaju na turnejama.

NN: Najavljen je vaš nastup na ovogodišnjem izdanju "OK festa". Šta pripremate za publiku koja će doći na Tjentište?

PRLJA: Za publiku, koja će, siguran sam, doći u velikom broju i u dobrom raspoloženju, pripremamo jedan nastup koji ćemo svi zapamtiti. Pročešljat ćemo cijeli naš opus, rasplesati i raspjevati sve koji se tamo nađu. Dakle, pripremamo dernek, tulum, party, žur...

NN: Festival se održava na jedinstvenoj lokaciji netaknute prirode. Upravo na ovom mjestu će se okupiti mladi iz svih zemalja bivše republike. Koliko je, po Vašem mišljenju, bitno ovo uvezivanje mladih?

PRLJA: Lokacija je prekrasna, jedinstvena i po nekoj svojoj karizmi koju ima idealna za neki tzv. meeting point svih onih mladih, i onih koji se tako osjećaju. To je mjesto izmjene pozitivne energije. Velika pohvala organizatorima koji se iz godine u godinu trude da festival raste, da festival bude sve bolji, kvalitetniji i bitniji za regionalnu scenu i publiku.

NN: Koliko muzika može doprinijeti uvezivanju i promociji zdravih vrijednosti?

PRLJA: Jako puno. Muzika bi uvijek trebalo da bude lišena nekakvih političkih predznaka i kao takva bi trebalo da bude u službi tolerancije, suživota i ostalih zdravih civilizacijskih tekovina. Nažalost, dešavaju se ponekad i pokušaji da se muzika pretvori u sredstvo širenja emocija suprotnog predznaka, ali te pokušaje je najpametnije ignorirati.

NN: "Let 3" godinama ostaje i opstaje na regionalnoj muzičkoj sceni. Na šta ste za sve ove godine najponosniji?

PRLJA: Ponosni smo na puno toga. Ponosni smo na nas, ponosni smo zbog ugleda koji imamo na sceni, a najponosniji smo na našu publiku koja ne odumire. Oni su uvijek bili to gorivo koje nas je pogonilo prema tome da kroz sve ove godine rastemo i budemo ono što jesmo.

NN: Šta je bio najveći izazov za vaš bend tokom svih ovih godina?

PRLJA: Pa upravo to, mijenjati se, a u svim tim mijenama ostati svoj. Takvi smo kao ljudi i muzičari, jednostavno se nikad nismo željeli ponavljati i upasti u neku šabloniziranu šemu. Ponekad to može biti teško, ali mislimo da smo zasad to izbjegli i da još uvijek širimo i obogaćujemo naš kompletni izraz koji je i te kako višeslojan.

NN: Svaki vaš koncert je svojevrsni umjetnički performans. Koliko vam je bitna komunikacija sa publikom tokom samog koncerta?

PRLJA: Jako bitna! Mi jednostavno želimo da se na našim nastupima publika osjeća lijepo, želimo da se naša publika zabavi, opusti, zapjeva, zapleše, nasmije, uzbudi... To je izmjena energije, to su prekrasna iskustva. Ne mogu se zamisliti kao izvođača koji stane na pozornicu i samo odradi nastup. Kod nas prije nastupa, neovisno o formatu i broju publike, događa se jak napad adrenalina i pozitivne nervoze. Publika uvijek zaslužuje puni angažman izvođača i mi se tako prema njoj i odnosimo.

NN: Tokom godina i brojnih turneja šta biste naveli kao najzanimljiviju anegdotu koja se desila bendu tokom koncerta?

PRLJA: Teško pitanje, bilo je zaista puno anegdota, ali evo možda jedna svježa. Nedavno smo nastupali u Banjaluci na "Moto festu". Organizator je pripremio respektabilan arsenal pirotehnike. Nekako je ispalo da su drugi izvođači s kojima smo dijelili pozornicu zamolili organizatora da ne koristi tu pirotehniku za vrijeme njihovih nastupa. Mi smo rekli onda rokaj sve za vrijeme našeg nastupa. Uf, bogami je rokalo. Na kraju svirke sam se osjećao kao Niki Lauda.

NN: Kada je u pitanju autorski rad, kada možemo očekivati novi materijal?

PRLJA: Uvijek nešto pripremamo i kemijamo, tako da se uskoro mogu očekivati novotarije iz naše radionice.

NN: Šta poručujete publici koja se sprema za dolazak na "Ok fest" i na vaš koncert?

PRLJA: Ljudi, dođite u miru, uživajte skupa s nama i svim ostalim izvođačima. Mi ćemo uži