Zvijezde koje mrze svoje hitove

Poznata pop pjevačica Keti Peri nedavno je u jednom intervjuu izjavila da se mnogo kaje zbog svog velikog hita "I Kissed a Girls", koji ju je proslavio.

Numera koja je snimljena 2008. godine govori o tome kako je pjevačica poljubila djevojku, a sama Perijeva ističe da danas, 10 godina kasnije, nikad ne bi snimila pjesmu s ovakvim tekstom.

"Mnogo smo se promijenili u posljednjih 10 godina. Ranije se nije mnogo govorilo o biseksualnosti. Kada bih imala priliku da ponovo snimim ovu pjesmu, sigurno bih to uradila drugačije", izjavila je Perijeva.

Poznata pop pjevačica nije jedina u svijetu muzičke industrije koja se kaje zbog svojih najvećih hitova.

"Siguran sam da bih poludio ako bih morao pjesmu 'Stairway to Heaven' pjevati na svakom koncertu. Napisao sam tu pjesmu 1971. i tada je imala smisao, ali već nekoliko godina kasnije više nisam imao snage da je čujem, a ne da je pjevam na svakom nastupu”, rekao je Robert Plant, član legendarnog sastava "Led Zeppelin".

Slavnom muzičaru najviše smeta što se numera najviše pušta na vjenčanjima jer je, prema njegovim riječima, imala potpuno drugo značenje.

Ono što je interesantno je da je Plant lično donirao veliku količinu novca 2002. godine radio-stanici u Portlandu koja je izbacila ovu numeru sa svojih dnevnih lista pjesama.

Kao Perijeva i Plant, tako i pop kraljica Madona ima nekoliko svojih omraženih pjesama.

"Nisam sigurna da bih mogla ikad više uživo pjevati 'Holiday' i 'Like a Virgin'. Mrzim te pjesme, možda bih jedino pristala ako bi mi neko platio 30 miliona dolara za izvođenje", priznala je Madona u intervjuu iz 2008.

Pjevačica je dodala da osim što mrzi da pjeva svoje pjesme, takođe ne podnosi da ih čuje u javnosti.

"Iz nekog čudnog razloga kad odete u restoran ili bar ljudi koji vas primijete vole da puste vašu pjesmu, a to uvijek bude numera 'Like a Virgin', i to ne mogu više da podnesem", naglasila je Madona.

Poznati muzičar Liam Galager iz benda "Oasis" mrzi kada ga neko pita da odsvira pjesmu "Wonderwall", koju je njegov bend objavio 1995. godine.

"Mrzim tu pjesmu. Ne mogu da je podnesem. Svaki put kad je moram pjevati dođe mi da se ubijem. Svaki put kad sam otišao u Ameriku ljudi su me pitali: 'Da li si ti gospodin Wonderwall?'. To stvarno ne mogu da podnesem", izjavio je muzičar.

Većina muzičara bi bila jako srećna da ima priliku da dijeli pjesmu sa Bijons Nouls, međutim to nije slučaj sa Ledi Gagom.

Njen hit iz 2009. godine, numera "Telephone" zadala je mnogo glavobolje Ledi Gagi.

"Ne mogu ni video-spot da pogledam koliko mi se gadi ta pjesma. Bijons i ja imamo odličnu saradnju, ali ta pjesma je veliki promašaj. U njoj smo predstavili toliko ideja da mi sam video-spot stvara glavobolju. Da imam priliku da je promijenim - učinila bih to bez razmišljanja", priznala je Ledi Gaga.