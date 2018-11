Zvuk džeza od Luizijane do Balkana

BANJALUKA - Zlatni prsti Matije Dedića i moćni vokal Marije Šestić uz opšte oduševljenje publike, koja je i ovaj put do posljednjeg mjesta popunila Koncertnu salu Banskog dvora, obilježili su treće veče "Intime Jazz Festa".

Mnoštvo kompozicija američkih džez standarda, Džibonijeva "Tempera", jedna sevdalinka pisana perom Alekse Šantića, te po jedna balada Gabi Novak i Arsena Dedića, u izvedbi Matije Dedića solo ili uz pratnju Marije Šestić, dobro poznatim zvukom duše, prisutne su vodili od Luizijane do Balkana.

Zamisao Mladena Matovića, direktora Kulturnog centra Banski dvor, naime, da spoji vokal Marije Šestić s klavirom Matije Dedića u ponedjeljak uveče pokazala se kao pun pogodak. "Intime Jazz Fest" ostaće upamćen po njihovoj prvoj, a nadamo se ne i jedinoj saradnji. Osim o saradnji sa Šestićevom, Dedić je nakon koncerta rekao da je Banjaluka prvi grad poslije Zagreba u kojem je istu dvoranu napunio tri puta za godinu dana, što je, kako kaže, rijetkost i velika privilegija danas.

"Prije godinu dana ovdje je rasprodat koncert 'Matija svira Arsena', potom sam pred punom salom svirao i sa Gabi Novak, a evo i večeras se tražila karta više na 'Intime Jazz Festu'. Nemam riječi, osim hvala Banjaluci i Mladenu Matoviću na pozivu i organizaciji", kazao je za "Nezavisne" Matija Dedić.

On je imao samo riječi hvale i za koleginicu Mariju Šestić.

"Pjevači, a pogotovo pjevačice, jesu jedna specijalna sorta ljudi, ja to kažem otvoreno i svojoj majci jer je jednostavo to tako. Smatram da smo mi instrumentalisti mnogo jednostavniji ljudi, međutim Marija Šestić mi je pokazala ono što su mi ljudi rekli o njoj, a to je da se radi o jednoj normalnoj i fleksibilnoj osobi koju nije lako pronaći u takvom svijetu, bilo da se radi o klasici, džezu ili popu", kazao je Dedić, nadajući se da će nastaviti saradnju s Marijom Šestić s kojom je, uostalom, nakon koncerta do kasno u noć svirao i u banjalučkom "City Pubu", gdje se odvija prateći program festivala.

Marija Šestić sa druge strane, kazala je, da ovakva saradnja prije svega imponuje njoj i da je nakon mnogo vremena u rodnoj Banjaluci imala tremu prilikom nastupa, što doduše niko iz publike nije mogao da primjeti.

"Zaista sam imala lijep osjećaj prilikom proba, a o koncertu da ne govorim. Matija prati pjevače cijeli život i prosto osjeti pjevača i frazu. U tom smislu mi je zaista bilo lako i imala sam sreće. Doduše, ja sebe ne mogu nazvati džez pjevcačicom, pjevam mnogo žanrova i za džez je potrebno mnogo više znanja. Neka saradnja sa 'Sarajevo jazz guerillom' je bila klubska varijanta, a ovo je prvi put da nastupam u jednoj koncertnoj dvorani sa jednim ovako eminentnim umjetnikom", kazala je Marija Šestić za koju je mnoštvo publike istaklo kako je na "Intime Jazz Fest-u" imala jedan od najboljih nastupa u dosadašnjoj karijeri.