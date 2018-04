Zvuk motora uz rokenrol na Kastelu

BANJALUKA - Na manifestaciji "Moto fest", koja će se održati u Banjaluci 25. i 26. maja na tvrđavi Kastel, publici će se predstaviti najveća muzička imena regiona, kao i brojni moto-brendovi.

Na Kastelu će tokom dva dana za odličan provod i najbolju zabavu biti zaduženi sastavi "Che Sudaka", "Hladno pivo", "Brkovi", "Zabranjeno pušenje", "Let 3", "Kanda, Kodža i Nebojša", DLM i "Daddy Cool tribute Zucchero".

Predsjednik Moto-kluba "Stršljen" Siniša Praštalo, koji je organizator najavljenog događaja, ističe da je on uvršten u program obilježavanja 22. aprila - Dana grada Banjaluka, "Proljeće u Banjaluci", kao i da je grad Banjaluka i ove godine podržao "Moto fest".

"Ovo je zabava festivalskog tipa jedinstvena u Bosni i Hercegovini, te ima potencijal da bude najveći festival ovog tipa na Balkanu. Ove godine smo pripremili odličan program, osam ekstra bendova, a spremamo i moto-sajam, gdje ćemo ugostiti velike svjetske moto-brendove. Organizovaćemo i veliki defile tri do četiri hiljade motora kroz Banjaluku", rekao je Praštalo. On je zahvalio Administrativnoj službi grada Banjaluka i gradonačelniku Igoru Radojičiću, kao i "Banjalučkoj pivari", koji su i ove godine podržali manifestaciju "Moto fest".

Povodom najavljenog festivala, frontmen sastava "Brkovi" Shamso69 je istakao da bend ima istoriju odličnih nastupa u gradu na Vrbasu, te se nada da će i na "Moto festu" biti takav slučaj.

"Nama je uvijek odlično u Banjaluci, pogotovo kada je u pitanju ovako veliki događaj. Ako bude približno kao do sada - biće super! Moguće da ćemo izbaciti jedan singl do tada pa ćemo svirati i tu pjesmu, ali to još ne možemo sa sigurnošću potvrditi", rekao je Shamso69.

Frontmen kultnog hrvatskog pank sastava "Hladno pivo" Mile Kekin je istakao da će njegov bend predstaviti pjesme s početka karijere jer ove godine grupa slavi 30 godina postojanja na sceni.

"Pravićemo mali blok prastarih pjesama. One su iz prve faze benda, kada smo se još borili kako svirati instrumente. Ne znam koliko ćemo imati vremena za nastup, ali ćemo ga iskoristiti sve do zadnje minute", rekao je Mile Kekin.

Muzičar Sejo Sekson iz sastava "Zabranjeno pušenje" se našalio sa kolegama i istakao da je osim koncertnog repertoara bitan i sam izgled na sceni.

"Mlađe kolege koje još ne znaju tajne posla razmišljaju o repertoaru, međutim najvažnije je da je čovjek lijep, da mora biti dobro obučen i da očijuka s publikom. To su bitne stvari. A pjesme kao pjesme - da je do pjesama ja nikad ne bih posao napravio. Moraju tu biti i druge stvari. Naš nastup će biti spoj mladosti i iskustva", rekao je kroz šalu Sejo Sekson.

Humanost

Najavljeni "Moto fest" je manifestacija humanitarnog karaktera, a organizatori planiraju da značajan dio sredstava izdvoje za Udruženje djece oboljele od celijaklije. Ulaznice za "Moto fest" će se prodavati putem sistema kupikartu.ba, te na Trgu Krajine. Cijena jednodnevne ulaznice je sedam KM, a dvodnevne 10 KM. Cijena sajamske ulaznice je tri KM. Karte će biti prodavane i na samom ulazu za festival.