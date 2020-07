Zvukovi za svjetske filmove nastaju u Banjaluci

Banjalučki muzičari Marko Tica, Boris Šarić i Srđan Lakić, koji stoje iza brenda "Booraz Audio", osmislili su novi muzički projekat pod nazivom S.L.A.M!, koji je nastao na jednom auto-otpadu u Banjaluci.

Ovi talentovani muzičari su na nagovor producenta Marka Tice, koji je javnosti poznat po učešću u promotivnoj kampanji holivudskog horor ostvarenja "Brightburn", odlučili da se upuste u dizajn zvuka i na taj način stvore paket unikatnih zvukova namijenjen muzičarima i producentima.

"Konkretna ideja za S.L.A.M! je došla kao rezultat višegodišnjeg rada na trejlerima. U produkciji trejler muzike i generalno muzike za filmove i serije koristi se dosta dizajna zvuka koji se najsažetije može definisati kao umjetnost i praksa stvaranja zvučnih zapisa za različite potrebe. To uključuje snimanje, sintezu ili stvaranje slušnih elemenata koristeći audio i razne proizvodne tehnike i alate. Iz praktičnog primjera: kada na filmu čujete da je neko slomio kost, to naravno nije stvarno taj zvuk. Neko je to dizajnirao iz zvuka koji liči na to. Slično je sa eksplozijama i udarcima", rekao je Marko Tica.

Ovaj producent dodaje da je posljednjih mjeseci imao priliku da napravi dosta zvukova za razne projekte, pa je tako došao na ideju da spremi s prijateljima svoj paket semplova.

"Tako je i nastala ideja za S.L.A.M! (Super Loud Action Metals - super glasni akcioni metali). Zasad smo imali nekoliko jako uspješnih sesija koje su kao rezultat dale više sati materijala koji sad treba da se obradi i pripremi za plasman. Sviđa nam se ono što zasad imamo, čak smo poslali i nekoliko uzoraka našim potencijalnim partnerima u inostranstvu, svi su zadovoljni, tako da mislimo da smo na dobrom putu", zaključio je Tica.

Muzičar dodaje da je plan da se svi snimljeni paketi ponude kao industrijska izdanja u smislu da će eksluzivna prava na prvo korištenje da dobiju ekipe koje trenutno rade na filmovima, serijama i sličnim projektima.

"Paketi i semplovi će biti dostupni svima na svjetskom nivou kroz više distributivnih mreža kao i preko našeg sajta", rekao je Tica.

Muzičar Boris Šarić dodaje da je "Booraz", koji stoji iza ovog projekta, novi brend koji se bavi usnimavanjem raznih zvukova, kako u studiju, tako i na otvorenim prostorima.

"S obzirom na to da se sva trojica bavimo muzikom godinama, kako sviranjem, tako i audio-tehnikom, došli smo do ideje da to iskustvo i znanje krunišemo upravo jednim zajedničkim brendom. Mi smo prije svega dugogodišnji prijatelji, što je usko povezano s imenom brenda 'Booraz' - buraz", naveo je Šarić.

Muzičari ističu da je kod ovakvog snimanja pred njima veliki broj izazova koji mogu obuhvatati lokacije snimanja, ali i nesvakidašnje tehnike usnimavanja. Srđan Lakić dodaje da su upravo na ideju o snimanju na auto-otpadu došli kroz šalu, ali da je taj poduhvat pored velikog izazova bio i svojevrsna antistres terapija.

"Pa ideja je nastala kroz šalu još prije nekoliko godina, primarno kao antistres terapija, sada već prerasta u nešto sasvim ozbiljno. Ne biste vjerovali koliko su zvukovi destrukcije inspirativni", zaključio je Lakić.

Osim muzike s otpada ova talentovana ekipa najavljuje i još jedan projekat koji će se baviti zvukom tradicionalnih instrumenata s Balkana.

"Taj drugi projekat će takođe biti biblioteka zvukova, međutim plan je da ovaj put upotrijebimo tradicionalne instrumente Balkana, uglavnom žičane, jer smo Marko, Srđan i ja prije svega gitaristi. Naš plan je da svijetu predstavimo naše instrumente, pokažemo kako oni mogu da zvuče i kako mogu da se koriste. Vjerujemo da će mnogima da se svidi takva biblioteka jer mnogi nisu imali priliku da uopšte čuju takve instrumente", zaključio je Boris Šarić.

Muzičari dodaju da će posjetiocima njihove stranice, ali i profila na društvenim mrežama omogućiti da nauče dosta o manipulaciji zvuka tako što će ih edukovati kroz seriju besplatnih lekcija.

"Ako ste muzičar, producent, video-montažer ili reditelj, kroz naš rad imaćete priliku da naučite dosta o dizajnu i manipulaciji zvuka", zaključio je Tica.