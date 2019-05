"#slušajdomaće" u banjalučkom "Rock Symphony" kafeu

Muzička manifestacija "#slušajdomaće", koja promoviše mlade autorske bendove, biće održana ovog četvrtka sa početkom u 20 časova u banjalučkom klubu "Rock Symphony" kafe. Ovo je peti festival domaće muzike, a publika će ovaj put moći da sluša bendove "5Rolej", "Subversion" i "Jufkamental".

Bend "Jufkamental" dolazi iz Mostara i ovo će im ujedno biti i prvi nastup u gradu na Vrbasu, a za publiku spremaju materijal sa najavljenog prvog albuma.

"Plan je predstaviti svoj materijal sa nadolazećeg albuma i prenijeti enegriju tog materijala publici", najavio je pjevač i gitarista sastava iz Mostara Hamza Badžak.

Ovaj bend je za kratko vrijeme privukao pažnju publike regiona, a kako kažu, nadahnuće za stvaranje pjesama pronalaze u životnim situacijama.

"Većinom tekst nastaje iz frustracije, depresije ili sreće u nekom određenom momentu kojeg pjesma opisuje", priča Badžak.

On smatra da su festivali poput "#slušajdomaće" bitni za lokalnu scenu, jer na ovaj način rad mladih bendova dolazi do šire publike.

"Ljudi će rijetko kada doći na samostalnu svirku, jedino bi čuli za taj autorski bend kada bi bio predgrupa nekom poznatom bendu. A festivali poput ovoga promovišu samo autorske bendove bez hedlajnera", zaključio je Badžak.

S njim se slaže i član benda "5Rolej" iz Banjaluke Marko Kelečević.

"Smatram da su ovi festivali vrlo bitni koliko za bendove, toliko i za domaću scenu jer ovo je rijetka, ali jako kvalitetna prilika da autorski bendovi pokažu svoj rad i trud, a samim tim da publika čuje šta to naša scena može da pruži i da bendovi pokažu da domaća scena nije mrtva, kako to mnogi govore", naglasio je Kelečević.

Dodaje da će "5Rolej" predstaviti nekoliko autorskih numera i dvije koautorske pjesme sa bubnjarem koji je stekao ime u gradu na Vrbasu.

"U pitanju je bubnjar Damir Marjanović Šaba. Jedna od pjesama koju ćemo svirati je pjesma sa kojom smo nastupili na prošlogodišnjem 'Demofestu' i osvojili snimanje u beogradskom SAE institutu", kaže on.

Na ovoj manifestaciji nastupiće i sastav "Subversion" iz Banjaluke koji je veoma aktivan i koji konstantno stvara nove pjesme.

"To je prirodan proces rada i rasta benda. Uskoro bi trebalo da imamo dva spota i šest studijski snimljenih pjesama, i to želimo da podijelimo sa publikom. Predstavićemo ne samo ovih šest pjesama, već naš autorski repertoar u obimu u kojem nam organizator to dozvoli", rekao je Dalibor Mrša, basista benda.

On smatra da svaki događaj kao što je "#slušajdomaće" doprinosi održavanju domaće scene.

"Scena, nažalost, nije u nekom procvatu, ali se ne može reći da nema kvalitetnih bendova. Nije lako. Nemamo dovoljno prostora za nastupe, nemamo sredstava za snimanje, probe koštaju, dakle sve vuče jedno drugo, ali želja za sviranjem i stvaranjem je jača od svega toga, i tamo gdje ima jake volje, može se mnogo uraditi, bez obzira na pomenute poteškoće", naglasio je Mrša.

Ovaj muzičar je zaslužan i za pokretanje festivala pank muzike, koji će se održati krajem maja i početkom juna u Banjaluci, o kojem će uskoro biti više riječi.