1. septembra koncert "Glumci pjevaju hitove" na pozorišnom Trgu Susan Sontag

U petak, 1. septembra sa početkom u 20:00 sati, na pozorišnom Trgu Susan Sontag biće upriličen koncert "Glumci pjevaju hitove" u muzičkoj režiji Lejle Jusić, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Emir Mejremić.

Na programu će se naći muzički hitovi poput: "Il je vedro, il oblačno", "Empty Chairs At Empty Tables", "Over The Rainbow", „"Maniac", "Mamma Mia", "Show Must Go On".

Sarajevska publika moći će uživati u izvedbi poznatih glumica i glumaca: Jasne Žalice, Feđe Štukana, Vedrane Božinović, Džane Pinjo, Ermina Brave, Maria Drmača, Dženite Imamović-Omerović, Merime Lepić-Redžepović, Mone Muratović, Aldina Omerovića, Sanele Pepeljak, Sanjina Arnautovića, Sare Seksan i Hane Zrno.

"Odabirom nekih od najljepših bezvremenskih hitova, koji su dodatnu popularnost stekli i kroz sada već kultne filmove bosanskohercegovačke i svjetske kinematografije donosimo dašak tradicije, ali i Broadwaya i popularne muzike.Ovaj jedinstveni muzički događaj pokazat će raskoš talenta glumaca i glumica različitih generacija koji na svoj osoben način pjevaju uz orkestar Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom Emira Mejremića. Unaprijed se radujemo i narednim izdanjima ovog muzičkog putovanja kada ćemo kreirati nove programe i na pozornici ugostiti i druge glumce i glumice kojima je pjevanje upotpunilo glumačke angažmane", izjavila je muzička rediteljka Lejla Jusić.

O SPECIJALNOM PROGRAMU KULUTRA NA ULICE 2023!

Programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice!“ održava se na javnim prostorima sarajevskih opština pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo, te u partnerstvu s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo.

Projekat "Kultura na ulice!" je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta "Kultura na ulice!" je, da kroz angažman profesionalnih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.