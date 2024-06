Anđelka Stević Žugić izvela "monokomediju" u Banjaluci

​BANJALUKA - Popularna srpska glumica Anđelka Stević Žugić izvela je u četvrtak uveče predstavu "Šta me opet snađe" u sali Gradskog pozorišta "Jazavac" u Banjaluci, u okviru manifestacije "Ljeto u parku".

Organizatori manifestacije, koji su zbog nevremena "Đurologiju" Branka Đurića Đure, najavljenu za prošli vikend, morali prolongirati za septembar, ovaj put nisu htjeli da rizikuju, te su, prateći vremensku prognozu, događaj premjestili u zatvoren prostor.

"Da budemo sigurni, ako nas opet snađe kiša, Anđelka i mi se selimo u 'Jazavac'", saopštili su dan uoči predstave.

Anđelka Stević Žugić, najpoznatija je po ulozi istoimene Anđelke iz serije "Andrija i Anđelka", a igrala je i u izuzetno uspješnim serijskim i filmskim projektima, među kojima su: "Ne diraj mi mamu", "Šetnja s lavom", "Jedini izlaz", "Nebesa", "Radio Mileva" itd.

S obzirom na to da je popularno TV lice, za njenu "monokomediju", kako sama naziva komad "Šta me opet snađe", publika uvijek traži kartu više. Tako je bilo i ovaj put. Sala Gradskog pozorišta "Jazavac" bila je popunjena do posljednjeg mjesta i, za razliku od smijeha, pomoćnih stolica umalo je manjkalo.

"'Šta me opet snađe' je komedija - monodrama glumice Anđelke Stević Žugić o vječno aktualnoj temi razvoda. Glavna junakinja Jovanka Joka Jakovljević, u svojim kasnim tridesetim, kreće u nezaustavljivu vožnju kroz svoj emocionalni haos u koji je upala nakon razvoda. Iako je očekivala romantičnu komediju do kraja života, brak joj se završio kao loš film, a život odjednom pretvorio u ring", kratki je opis predstave, u kojoj sve uloge igra jedna glumica.

