Anja Ilić: Glumac dužan da igra, makar pred jednim gledaocem

Žiri 39. Pozorišnih/kazališnih igara BiH u Jajcu dodijelio je nedavno glumici Anji Ilić iz Narodnog pozorišta RS nagradu za najbolje glumačko ostvarenje za ulogu u komadu "Škola za žene", Žana Baptista Poklena Molijera, koji je režirala Đurđa Tešić.

Nagrada je mladoj glumici došla u vrijeme kada su otkazani skoro svi pozorišni festivali, a Ilićeva napominje da za nju je bilo veliko iznenađenje da je sam festival bio uopšte održan, ali da je to ipak bilo moguće zbog kapaciteta velike sale Doma kulture u Jajcu.

U svojoj najmanje izvođenoj komediji "Škola za žene" Ž.B.P. Molijer bavi se pitanjem odnosa prema ženi, a Ilićeva dodaje da je predstava pisana u stihu te da je u pitanju jedan predivan komad. U intervjuu za "Nezavisne" Anja Ilić govori i o predstavi "Derviš i smrt", koja je trebalo da se odigra ovog mjeseca na tvrđavi Kastel, kao i o filmu "Dara iz Jasenovca", koji se bavi velikim stradanjem u ovom ozloglašenom logoru tokom Drugog svjetskog rata.

NN: Koliko Vam je značajna ova nagrada, naročito što je došla u vrijeme kada su otkazani skoro svi pozorišni festivali?

ILIĆ: Moram da priznam da sam bila iznenađena da je festival uopšte održan, ali to stvarno omogućuje ta velika sala Doma kulture u Jajcu, u kojoj 50 ljudi sjedi tako da ne ugrožavaju ničije zdravlje. Organizatori su upravo iz tih razloga odlučili da se festival održi. Sve mjere bezbjednosti i zaštite su poštovane. Ipak, kada festival nije pod nekim ustaljenim okolnostima nego ovim novim, sve je to nekako drugačije. Drugačije je i kada glumci nemaju punu salu, ali mi kao profesionalci smo u obavezi da izađemo na scenu i da vodimo publiku. Pa čak i da je jedan gledalac u publici, glumac treba da igra. Međutim, ove okolnosti koje su nam nametnute s virusom korona nas čine tužnim i jedva čekamo da se to završi da bismo mogli da igramo pred većim brojem gledalaca i u sali s punim kapacitetom. Tako da, s jedne strane sam srećna zbog nagrade. Predivno je iskustvo i ovo mi je drugi put da sam u Jajcu dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, a sa druge strane tužno je zbog svih okolnosti koje nosi korona.

NN: Koliko je zahtjevna Vaša uloga u predstavi "Škola za žene"?

ILIĆ: Ovo je Molijereva predstava i pisana je u stihu. Stih je uvijek veliki izazov za glumca, ali je i nekako sklizak teren i treba ga savladati. Imali smo pomoć Radovana Kneževića, našeg profesora dikcije, koji nam je dolazio na probe i pomagao da taj stih, žargonski da kažem, razbijemo. Radili smo tako da kada glumac govori, vi ne možete prepoznati da je to tekst koji je pisan u stihu. Tako da je u tom smislu zahtjevno. Molijer se ne postavlja često upravo zbog te njegove zahtjevnosti za stih. Međutim Đurđa Tešić je to uspjela da osavremeni i da dobije jednu modernu predstavu, koja jako dobro komunicira s publikom.

NN: Komad "Derviš i smrt" trebalo je premijerno da bude izveden u septembru. Kakvi su trenutni planovi i koliki je gubitak to što se toliko čeka na premijeru?

ILIĆ: Veliki je gubitak. Mi smo kao branša stvarno zakinuti. Svima je dopušteno okupljanje. U kafanama je preko 50 ljudi bez maski, zbijeni, komuniciraju, a nama se to ne dozvoljava. Meni tu ništa nije jasno, zbog čega je to tako, tako da "Derviš i smrt" želimo da ga odigramo na Kastelu jer smatramo da takav komad zaslužuje tu scenu. Na Kastelu je veliki kapacitet, a pozorištu se ne isplati i veliki je trošak da se igra samo za 50 ljudi, s obzirom na to koliko je uloženo u tu predstavu. Ova predstava ne zaslužuje da je vidi samo 50 ljudi, tako da čekamo da nadležni donesu neke odluke, kojima će biti ublažene mjere, a koje se odnose na broj ljudi. Nadam se da će to biti uskoro omogućeno, kao i da ćemo predstavu gledati na Kastelu.

NN: Igrate i u filmu "Dara iz Jasenovca". Kako je proteklo snimanje i kada bi mogla da bude premijera ovog ostvarenja?

ILIĆ: Film je završen što se tiče postprodukcije, mislim da se još neke finese vezane za zvuk i ton dorađuju. Očekujem da će vrlo brzo što se tiče tog tehničkog dijela da bude predstavljen pred publikom. Međutim, sva situacija s koronom određuje datum kad će se on prikazati pred velikim auditorijumom. Kao i predstava, i ovaj film zaslužuje da se prikaže pred velikim brojem ljudi, jer dolazi povodom 75 godina od oslobođenja Jasenovca. Mi smo imali stvarno nezaboravan proces stvaranja tog filma. Snimanje je završeno u januaru, a o svojoj ulozi mogu da kažem da igram jednu od majki iz Jasenovca koja tamo dolazi sa svojom djecom. Igram majku glavne junakinje Dare, koja prolazi kroz Jasenovac sa svojim bratom i svjedok je strašnog stradanja. Film je prikazan iz njene vizure, iz vizure djeteta, tako da je jako potresno i emotivno. Velike i snažne emocije su nas držale tokom snimanja i nadam se da će publika s nama podijeliti taj isti utisak.