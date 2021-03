Anja Kraljević: Željna sam uloga, prilika i izazova

Na daskama Kamernog teatra 55 u Sarajevu prije mjesec dana premijerno je izvedena predstava "Pozorište za početnike" autora Vedrana Fajkovića i u režiji Admira Glamočaka.

Tekst ove predstave je zamišljen kao komedija koja govori o pozorištu i tako je predstavljen publici. "Pozorište za početnike" je priča o pozorištu, starijim i mlađim generacijama, onima koji se sukobe, ali se i poštuju.

Upravo među mlađom generacijom prvi put u ovoj predstavi na teatarskoj sceni Kamernog teatra 55 se našla glumica Anja Kraljević, mlada nada bh. pozorišne scene.

"Mislim da mladi ljudi mogu dosta donijeti svojom novom energijom, zaigranošću i željom za igrom i sticanjem znanja. Spoj toga i iskustva, sigurnosti i nesebičnog dijeljenja znanja starijih kolega je dobitna kombinacija", ispričala je Kraljevićeva za "Nezavisne".

Kada je riječ o samoj predstavi, njena posebnost se ogleda upravo u tome što su glavni glumci akteri jednog malog pozorišta koje sasvim slučajno izgleda kao Kamerni teatar i koje se sasvim slučajno nalazi u jednoj egzistencijalnoj krizi gdje se pozorište nalazi pred zatvaranjem. Iako zvuči da gledate realnu sliku i poziciju u kojoj se pozorište trenutno nalazi, Kraljevićeva naglašava da je jako bitno i što je koncept predstave takav da može napredovati i razvijati se u budućim igranjima.

"Raduje me i ostatak procesa koji je pred nama. Jako je uzbudljivo. Imali smo divnu premijeru i sjajnu publiku, koja je odmah ušla u kod predstave i bila s nama do kraja. Važno je da teatar bude angažovan, a ova predstava obrađuje važnu i aktuelnu temu", istakla je Kraljevićeva.

Iako tvrdi da nije jedna od onih osoba koje su odvijek znale da će se baviti glumom, taj životni poziv ju je uvukao posve u svoj svijet.

"Posebnu zahvalnost dugujem mom profesoru glume Erminu Bravi, koji prosto ima tu sposobnost da ljude dodatno uvuče i zaljubi u umjetnost. Radeći na sebi, otkrila sam dijelove za koje nisam znala da postoje. Akademija je pored svega i jako interesantan studij kroz koji upoznajemo sami sebe, oslobađamo se svojih kočnica", ispričala je Kraljevićeva.

Nakon završenih studija i ova mlada glumica je, kako ističe, shvatila da je gluma sada postala nešto što želi i da je potpuno sigurna da je ovo bio pravi izbor.

Iako je zaigrala na daskama Kamernog teatra 55, Anja se okušala i u seriji "Lud, zbunjen, normalan", gdje je imala epizodnu ulogu, međutim ističe da još ne želi da se opredijeli da li u budućnosti želi da se posveti samo filmu, seriji ili pozorištu.

"Mlada sam i tek na početku. Trenutno me zanima sve. Kao i svi mladi glumci i glumice željna sam uloga, prilika i izazova. Radujem se razvijanju i sazrijevanju kroz svaki novi proces. Naravno da bih voljela imati priliku igrati na filmu. Do sada su to bili studentski radovi na akademiji", jasna je bila Kraljevićeva.

Kamerni teatar se ubraja u jedno od rijetkih pozorišta u regionu koje je sezonu zaključilo premijerom. A direktor ovog pozorišta Emir Hadžihafizbegović je istakao kako je "Pozorište za početnike" značajan komad koji govori o zombiziranju umjetnosti i teatra unutar nje. Govori o srušenom sistemu vrijednosti i teatru koji se ne odriče esencije onoga što je njegov posao. S tim je saglasna i Kraljevićeva, koja ističe da je pozorište, ali i cjelokupna kultura, u vrijeme pandemije pretrpjelo veliku štetu.

"U ovoj pandemiji kultura je još jednom pokazala svoj ogroman značaj i vrijednost. Umjetnost uvijek nađe put do publike. Ali naravno da je naša potreba za živim kontaktom i razmjenom s publikom mnogo, mnogo veća. Publika je naš konzument i bez nje pozorište ne postoji. Općenito je teška godina za sve, a teatar je pogođen maksimalno. U nekim momentima činilo se da je rad prosto nemoguć. Vladali su veliki strah i potpuno ludilo, ali sam jako sretna i ponosna što sam imala priliku biti dio pozorišta koje je svojom snagom, voljom, željom i trudom uspjelo napraviti predstavu i zaključiti sezonu premijerom uprkos pandemiji", rekla je Kraljevićeva.

Takođe ova mlada bh. glumica je naglasila da je zahvalna cijeloj ekipi Kamernog teatra na prilici, a posebno direktoru Emiru Hadžihafizbegoviću.

"Admir, Tatjana, Muhamed, Sabit i Saša su divni ljudi i divne kolege. Odgovornost je bila velika. Definitivno, posebno iskustvo rada s obzirom na sve okolnosti", iskrena je bila Kraljevićeva.

Iako je tek na početku i njena karijera je na uzletu, Kraljevićeva ističe da je spremna da uči i napreduje u ovom poslu, jer upitana da li je za nju gluma posao ili nešto što je čini srećnom, odgovor je bio kratak i jasan: "Apsolutna sreća."